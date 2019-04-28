На что готова Соболь ради попадания в Мосгордуму

В ходе беседы Соболь заявила, что ее команда уже начала агитировать жителей 43-го столичного избирательного округа. Однако из дальнейших ее слов так и не стало ясно, чем они хотят привлечь избирателей, отмечают журналисты Весь смысл сказанного соратницей Навального за 25 минут эфира сводился к одному: она будет противостоять "Единой России".



"В ходе разговора сторонница радикального либерализма договорилась до того, что готова идти даже за "сталинистами", своими злейшими противниками, лишь бы единым фронтом выступить против ЕР", – пишет ФАН.

По мнению журналистов, это свидетельствует как о том, что у Соболь нет определенной программы, так и о ее неуверенности в своих силах.

Кроме того, она уверена, что блогер Алексей Навальный поможет ей преодолеть избирательный порог. Если она пойдет от партии Навального "Россия будущего", то сбор подписей становится не нужен.

Но все не так гладко. Дело в том, что Навальному до сих еще не удалось зарегистрировать свою партию. Ни Соболь, ни остальные члены команды блогера не смогли устранить недочеты в документах, на которые им указали в Минюсте.

Проводим агитвикенд с волонтерами Любови Соболь в Хамовниках!

Отличная погода, чтобы заняться агитацией в этот прекрасный субботний день) pic.twitter.com/jZ7RJRAsIS — Ola Chesare (@olachesare) 27 апреля 2019 г.

ФАН не исключает, что Навальный мог специально "завалить" регистрацию, чтобы иметь повод для обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). "Сразу после отказа Минюста он направил заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием обязать РФ зарегистрировать "Россию будущего", – отмечают журналисты. В случае положительного решения блогеру, как пострадавшей стороне, могут присудить и крупную денежную компенсацию.

Впрочем, Соболь вряд ли следует ожидать большой поддержки от блогера. Ведь сторонников у него, по всей видимости, становится меньше день от дня. Ранее Навальный утверждал, что на встречу с ним пришли около двух тысяч человек. "По подсчетам известного политического интернет-ресурса "Акитилоп", послушать лозунги своих кумиров пришло только 667 человек", – отмечает ФАН.

Эксперты полагают, что шансов на успех у Соболь мало еще и потому, что единственный пункт ее программы, на который она возлагает большие надежды – борьба с "ЕР" – может не сработать. Дело в том, что "Единая Россия" не стала выдвигать кандидатов из своих рядов, а решила поддержать самовыдвиженцев. Такое решение вызвано желанием сделать Мосгордуму более гибкой, разносторонней и представляющей интересы всех жителей столицы.

Но в таком случае весь план Соболь разваливается. С кем же она будет бороться?

Напомним, ранее пресс-служба компании "Конкорд" предпринимателя Евгения Пригожина публиковала его заявление о встрече с Навальным. "Это была наглая попытка вымогать у меня деньги. Во время первого общения с Алексеем он поднял два вопроса. Первый: Я должен буду дать ему 300 миллионов на муниципальную кампанию ФБК в Петербурге. Тогда не будет никаких расследований про питание. Второй: Он сообщил, что "его слово в стране является законом и при желании он может натянуть любого чиновника и бизнесмена", – приводит пресс-служба слова бизнесмена.