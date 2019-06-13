В кольце врагов: на Украине ждут вторжения из Белоруссии и Приднестровья
Если после обретения независимости одним из самых главный лейтмотивов украинской государственности было противопоставление себя России, то после произошедшего в 2014 году государственного переворота ситуация обострилась и многочисленные политики вместе с разного рода экспертами принялись говорить об "украинско-российской войне". От полного разгрома армию Украины спасло то, что Россия в боевых действиях участия не принимает.
Несмотря на всю несуразность заявлений украинской стороны, подобные угрозы раз за разом помогают отвлекать население от настоящих проблем – коррупции, снижения экономики, потери доверия западных партнеров и многих других провалов Киева. В зависимости от ситуации "эксперты" говорят либо о том, что Россия уже якобы вторглась на Украину и активно ведет с ней войну, либо что это произойдет "в ближайшее время". Заявления остаются неизменными уже пять лет.
Оживить старую тему в эфире телеканала "Эспрессо" решил бывший заместитель главы СБУ генерал-майор Виктор Ягун. По его словам, готовится к вторжению надо не только жителям востока страны, но и запада, передает портал "Политнавигатор". Дескать, в столице Приднестровья Тирасполе расположен военный аэродром, которым может воспользоваться Россия для переброски войск. "Это плацдарм для гипотетической атаки в сторону юга Украины. Это самая большая опасность", – уверен бывший сотрудник спецслужб.
Ему вторит и военный эксперт Валентин Бадрак. Он решил напрячь еще и тех украинцев, которые живут на севере страны. По его словам, вторжение может начаться также через украинско-белорусскую границу. "Для нас очень важно понимать, что линия фронта у нас не одна, которая проходит на Донбассе. Их несколько – и Белоруссия, и Молдавия", – заявил он.
Настойчивые фантазии украинских политиков, чиновников и экспертов о крупномасштабном военном конфликте с Россией, как ни раз отмечали эксперты, напоминает больше не страх, а своего рода мечту. Аналитики не без юмора отмечали, что таким образом украинские власти, словно устав от тяжелого бремени независимости, надеется, что страну наконец захватят и им можно будет со спокойной ответственностью переложить эту ответственность на кого-то другого.
Певец примерил костюм жениха
Светская львица взяла интервью у возлюбленного
Наталья Вяль рассказала о жизни со звездой
Шоумена лишили денег
Популярные темы форума
Оленевода Собякина в отставку.
Не хочу больше жить!
Женщины!Не помогайте мужчинам!
Бари Арибасов выпил жидкость "КРОТ",по невнимательности,.
Отчим пристает . Что делать мне?
Муж не хочет детей.
Подруга оказалась лесбиянкой
Лукавый доит Россию, как корову...
Среди российских наркоманов пользуются чрезвычайной популярностью футболки "я/мы Иван Голунов"! Как утверждает реклама, в них можно употреблять и продавать наркотики без риска быть арестованным.
Загадочные обьекты
Где недорого отдохнуть летом?
Помогу с деньгами. Пишите!
Детей перестали нормально называть
Муж узнал про любовника
Милые или дерзкие?
Засорились трубы.
На каком месяце уже виден живот?
хочу замуж за Васю из шаров
Срочно!
Можно ли похудеть без спортазала?
В России большой процент разводов
Козерог и телец
Вынудить мужа изменить
его друзья не зовут меня на день рождения
Не поздравляю больше близких с нг и <цензура>. А вы?
Задержка на пять дней
Возбудитель!
Ринопластика
Как избавиться от мышей?
Веснушки это красиво?