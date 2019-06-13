В кольце врагов: на Украине ждут вторжения из Белоруссии и Приднестровья

Украинское общество продолжают запугивать возможным вторжением России. И ждать его, заявил бывший заместитель главы СБУ генерал-майор Виктор Ягун, можно даже с неожиданной стороны.

Если после обретения независимости одним из самых главный лейтмотивов украинской государственности было противопоставление себя России, то после произошедшего в 2014 году государственного переворота ситуация обострилась и многочисленные политики вместе с разного рода экспертами принялись говорить об "украинско-российской войне". От полного разгрома армию Украины спасло то, что Россия в боевых действиях участия не принимает.

Несмотря на всю несуразность заявлений украинской стороны, подобные угрозы раз за разом помогают отвлекать население от настоящих проблем – коррупции, снижения экономики, потери доверия западных партнеров и многих других провалов Киева. В зависимости от ситуации "эксперты" говорят либо о том, что Россия уже якобы вторглась на Украину и активно ведет с ней войну, либо что это произойдет "в ближайшее время". Заявления остаются неизменными уже пять лет.

Оживить старую тему в эфире телеканала "Эспрессо" решил бывший заместитель главы СБУ генерал-майор Виктор Ягун. По его словам, готовится к вторжению надо не только жителям востока страны, но и запада, передает портал "Политнавигатор". Дескать, в столице Приднестровья Тирасполе расположен военный аэродром, которым может воспользоваться Россия для переброски войск. "Это плацдарм для гипотетической атаки в сторону юга Украины. Это самая большая опасность", – уверен бывший сотрудник спецслужб.

Ему вторит и военный эксперт Валентин Бадрак. Он решил напрячь еще и тех украинцев, которые живут на севере страны. По его словам, вторжение может начаться также через украинско-белорусскую границу. "Для нас очень важно понимать, что линия фронта у нас не одна, которая проходит на Донбассе. Их несколько – и Белоруссия, и Молдавия", – заявил он.

Настойчивые фантазии украинских политиков, чиновников и экспертов о крупномасштабном военном конфликте с Россией, как ни раз отмечали эксперты, напоминает больше не страх, а своего рода мечту. Аналитики не без юмора отмечали, что таким образом украинские власти, словно устав от тяжелого бремени независимости, надеется, что страну наконец захватят и им можно будет со спокойной ответственностью переложить эту ответственность на кого-то другого.