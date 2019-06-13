Ситуация с политическим кризисом в Молдавии, когда местные разрозненные силы с опорой на Россию, Евросоюз и США объединились для преодоления проблем, может стать хорошим примером для Украины. Однако даже в случае развития сценария по самому благоприятному пути страну ждет развал.

На украинском телевидении все смелее говорят о серьезных реформах, которые необходимы стране, однако во время президентства Петра Порошенко подавались народу как однозначное предательство государственных интересов. Речь, в частности, идет о федерализации.

Так, в эфире телеканала "Эспрессо" бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун привел в пример ситуацию в Молдавии, когда политики, преследующие абсолютно разные цели, объединились ради стабильности. "Я так понимаю, что те все силы просто устали от той ситуации", – заметил он.

При этом если планы всех участников процесса будут воплощаться в жизнь, в Молдавии может произойти федерализация. Само это слово было буквально демонизировано на Украине при Петре Порошенко. Хотя ничего страшного в нем нет. Просто это было одним из условий для мирного урегулирования ситуации в Донбассе, поэтому тогдашние власти предпочли преподнести публике этот процесс как абсолютное зло.

Однако на примере Молдавии становится ясно, что с помощью федерализации стране будет обеспечена стабильность. Тем не менее Виктор Ягун, как бывший высокопоставленный сотрудник спецслужб, все равно относится к происходящему с опаской.

"То, что в Молдавии происходит, – это один из возможных будущих сценариев для Украины, это репетиция, как разделить Украину по молдавскому сценарию", – цитирует его издание "ПолитНавигатор". Не исключено, что украинские политики будут согласны даже на развал страны, лишь бы обеспечить хоть какую-то устойчивость своего режима.