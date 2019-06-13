Киев готовит раздел Украины
На украинском телевидении все смелее говорят о серьезных реформах, которые необходимы стране, однако во время президентства Петра Порошенко подавались народу как однозначное предательство государственных интересов. Речь, в частности, идет о федерализации.
Так, в эфире телеканала "Эспрессо" бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун привел в пример ситуацию в Молдавии, когда политики, преследующие абсолютно разные цели, объединились ради стабильности. "Я так понимаю, что те все силы просто устали от той ситуации", – заметил он.
При этом если планы всех участников процесса будут воплощаться в жизнь, в Молдавии может произойти федерализация. Само это слово было буквально демонизировано на Украине при Петре Порошенко. Хотя ничего страшного в нем нет. Просто это было одним из условий для мирного урегулирования ситуации в Донбассе, поэтому тогдашние власти предпочли преподнести публике этот процесс как абсолютное зло.
Однако на примере Молдавии становится ясно, что с помощью федерализации стране будет обеспечена стабильность. Тем не менее Виктор Ягун, как бывший высокопоставленный сотрудник спецслужб, все равно относится к происходящему с опаской.
"То, что в Молдавии происходит, – это один из возможных будущих сценариев для Украины, это репетиция, как разделить Украину по молдавскому сценарию", – цитирует его издание "ПолитНавигатор". Не исключено, что украинские политики будут согласны даже на развал страны, лишь бы обеспечить хоть какую-то устойчивость своего режима.
Певец примерил костюм жениха
Детище шоумена может исчезнуть после его смерти
Телесваха не может спать
Фигуристка допустила грубую ошибку
Популярные темы форума
Оленевода Собякина в отставку.
Не хочу больше жить!
Женщины!Не помогайте мужчинам!
Бари Арибасов выпил жидкость "КРОТ",по невнимательности,.
Отчим пристает . Что делать мне?
Муж не хочет детей.
Подруга оказалась лесбиянкой
Лукавый доит Россию, как корову...
Загадочные обьекты
Среди российских наркоманов пользуются чрезвычайной популярностью футболки "я/мы Иван Голунов"! Как утверждает реклама, в них можно употреблять и продавать наркотики без риска быть арестованным.
Где недорого отдохнуть летом?
Помогу с деньгами. Пишите!
Работаю 6 дней в неделю
Милые или дерзкие?
Детей перестали нормально называть
На каком месяце уже виден живот?
Муж узнал про любовника
Засорились трубы.
хочу замуж за Васю из шаров
Можно ли похудеть без спортазала?
В России большой процент разводов
Срочно!
Козерог и телец
Вынудить мужа изменить
его друзья не зовут меня на день рождения
Бари Алибасов жив?
Возбудитель!
Задержка на пять дней
Ринопластика
Как избавиться от мышей?