Украинцы похвастались убийством ополченца в Донбассе
Многие считали, что заняв кресло президента Украины Владимир Зеленский сумеет остановить гражданскую войну в Донбассе. Однако, даже если у политика есть такие планы, осуществить их без поддержки общества будет невозможно.
Своеобразный ответ на вопрос, хотят ли украинцы прекращения кровопролития или же жаждут продолжения конфликта, появился на официальной странице благотворительного фонда помощи украинской армии "Вернись живым". На время забыв о своей гуманитарной миссии, активисты похвастались убийством ополченца. Запись была сделана с помощью беспилотника, наблюдавшего за расправой с высоты птичьего полета.
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По уже сложившейся традиции, человека, вставшего на защиту населения Донбасса от подконтрольных Киеву силовиков, украинцы записали в ряды Вооруженных сил России. Отметим, с такими обвинениями выступал даже Петр Порошенко еще будучи президентом, однако ни он, ни его многочисленные последователи так и не смогли предоставить ни единого доказательства своим словам.
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