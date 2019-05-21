Украинцы похвастались убийством ополченца в Донбассе

На странице благотворительного фонда помощи украинской армии "Вернись живым" было опубликовано видео убийства командира батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады Донецкой народной республики Евгения Шабанова с позывным Луна. Запись была сделана с беспилотника.

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