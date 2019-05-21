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Происшествия

Украинцы похвастались убийством ополченца в Донбассе

Фото: www.globallookpress.com
На странице благотворительного фонда помощи украинской армии "Вернись живым" было опубликовано видео убийства командира батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады Донецкой народной республики Евгения Шабанова с позывным Луна. Запись была сделана с беспилотника.
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Многие считали, что заняв кресло президента Украины Владимир Зеленский сумеет остановить гражданскую войну в Донбассе. Однако, даже если у политика есть такие планы, осуществить их без поддержки общества будет невозможно.

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Своеобразный ответ на вопрос, хотят ли украинцы прекращения кровопролития или же жаждут продолжения конфликта, появился на официальной странице благотворительного фонда помощи украинской армии "Вернись живым". На время забыв о своей гуманитарной миссии, активисты похвастались убийством ополченца. Запись была сделана с помощью беспилотника, наблюдавшего за расправой с высоты птичьего полета.

Внимание! Видео содержит сцены насилия, его кадры могут шокировать! Материал не предназначен к просмотру лицам младше 18 лет!

По уже сложившейся традиции, человека, вставшего на защиту населения Донбасса от подконтрольных Киеву силовиков, украинцы записали в ряды Вооруженных сил России. Отметим, с такими обвинениями выступал даже Петр Порошенко еще будучи президентом, однако ни он, ни его многочисленные последователи так и не смогли предоставить ни единого доказательства своим словам.

Автор: Геннадий Куприянов21 мая 2019, 15:52

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