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Политика

Повесят на дереве: Зеленскому предсказали страшную смерть

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с угрозами в свой адрес. Главе государства популярно объяснили, что с ним будет, если он попытается провести переговоры с Москвой об окончании войны в Донбассе. 
прочитано 836 раз

Украинским националистам не понравилась идея Зеленского о проведении референдума по переговорам с Россией. Бывший лидер запрещенной в России радикальной группировки "Правый сектор*" Дмитрий Ярош начал угрожать главе государства.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Националист напомнил слова Зеленского при вступлении в должность, что он готов пойти на что угодно, лишь бы прекратить войну на востоке страны. Ярош предостерег президента от переговоров с Россией и пригрозил, что в противном случае глава государства может расстаться с жизнью.

"Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике. Если предаст Украину и тех людей, которые на революции и войне погибли", – передает слова Яроша НСН со ссылкой на украинское издание "Обозреватель".

Радикал признался, что выступает за продолжение войны в Донбассе. Он подсчитал, сколько времени нужно украинской армии для победы.

По его словам, двух недель будет достаточно, чтобы прорваться к границе с Россией и блокировать крупные города региона. Такое возможно, если Москва не будет вмешиваться, подчеркнул националист.

О смертельной опасности Зеленского предупреждали еще во время предвыборной кампании. Так, политолог Ростислав Ищенко полагает, что политику государства определяет не президент, а элитарные группы путем договоренностей между собой. В случае, если новый президент не будет соблюдать интересы украинского олигархата, он может повторить судьбу российского императора Павла I, который был убит заговорщиками.

Худшего сценария не стал исключать и политолог, публицист Максим Шевченко. Зеленский, по его словам, – единственный из видных украинских политиков, чьи руки не запачканы в крови. Если шоумена не убьют, ему по силам наладить контакты с Россией, полагает эксперт. 

* Организация запрещена на территории РФ

Автор: Иван Поляков27 мая 2019, 21:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Огромное спасибо всем тем, кто показал мне этот прекрасный сайт ︁O︁N︁T︁W︁I︁G︁G︁S︁Y︁.︁COM/5V369R1 Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
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