Повесят на дереве: Зеленскому предсказали страшную смерть
Украинским националистам не понравилась идея Зеленского о
проведении референдума по переговорам с Россией. Бывший лидер запрещенной в
России радикальной группировки "Правый сектор*" Дмитрий Ярош начал
угрожать главе государства.
Националист напомнил слова Зеленского при вступлении в должность, что он готов пойти на что угодно, лишь бы прекратить войну на востоке страны. Ярош предостерег президента от переговоров с Россией и пригрозил, что в противном случае глава государства может расстаться с жизнью.
"Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике. Если предаст Украину и тех людей, которые на революции и войне погибли", – передает слова Яроша НСН со ссылкой на украинское издание "Обозреватель".
Радикал признался, что выступает за продолжение войны в Донбассе. Он подсчитал, сколько времени нужно украинской армии для победы.
По его словам, двух недель будет достаточно, чтобы прорваться к границе с Россией и блокировать крупные города региона. Такое возможно, если Москва не будет вмешиваться, подчеркнул националист.
А вы думали, танцующий президент может быть только в индийском кино: Зеленский снова на сцене шоу «Лига смеха» pic.twitter.com/wBQHALmFVX— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 26 мая 2019 г.
О смертельной опасности Зеленского предупреждали еще во время предвыборной кампании. Так, политолог Ростислав Ищенко полагает, что политику государства определяет не президент, а элитарные группы путем договоренностей между собой. В случае, если новый президент не будет соблюдать интересы украинского олигархата, он может повторить судьбу российского императора Павла I, который был убит заговорщиками.
Худшего сценария не стал исключать и политолог, публицист Максим Шевченко. Зеленский, по его словам, – единственный из видных украинских политиков, чьи руки не запачканы в крови. Если шоумена не убьют, ему по силам наладить контакты с Россией, полагает эксперт.
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