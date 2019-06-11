Зеленскому поставили страшный диагноз

Украинский государственный деятель Ульяна Супрун раскритиковала вкусовые пристрастия президента Владимира Зеленского. Пост появился на странице эксперта в Facebook.

Врач сообщила, что шаурма не только увеличивает риск пищевого отравления, но и может привести к возникновению таких страшных заболеваний, как атеросклероз и ботулизм. Последнее представляет собой тяжелую инфекцию, которая поражает нервную систему.

Исполняющий обязанности главы украинского Министерства здравоохранения порекомендовала лидеру Незалежной отказаться от фастфуда. По ее словам, домашняя еда гораздо полезнее уличной, потому что дома человек контролирует качество всех продуктов, пишет "Газета.ru".

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал о пользе блюда из лаваша в личном микроблоге. Он отметил, что шаурма не только является идеальным "решением" при напряженном графике, но и помогает людям у власти не отрываться от обывателей. "В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и уж тем более позорного", – написал глава государства.

Большинство пользователей положительно отнеслись к посланию украинского лидера. Они похвалили президента за то, что он остается верен своим вкусам и интересам даже на важном посту. "Тоже не могу мимо шаурмы пройти", – поддержал артиста один из комментаторов.