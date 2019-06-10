"Гламурного усача" Лукашенко жестоко унизили (видео)
За время своего нахождения у власти президент Белоруссии Александр Лукашенко успел выстроить достаточно жесткую авторитарную систему, в чем сам порой откровенно признается в публичных выступлениях. При этом политик настаивает, что свободы и демократии в его стране ничуть не меньше, чем у соседей.
Как бы то ни было, большинство граждан Белоруссии не упускают возможности подшутить над президентом или хотя бы продемонстрировать свое ироничное к нему отношение. Поэтому видео, на котором Александр Лукашенко причесывает себе усы, не могло не стать хитом в Сети.
Уже неделю комментаторы соревнуются в остроумии, пытаясь припечатать "гламурного усача". В основном юмор заключается в чрезмерном восхищении внешним видом Александра Лукашенко. "Красотулькен", "Жених хоть куда", "Хорошенький", "Блинаааа класс", "Красавец!" – делились впечатлениями обитатели интернета.
Нашлись и те, кто отнесся к увиденному серьезно. Они отметили, что несмотря на очевидное внимание Александра Лукашенко к своему внешнему виду, выглядит он сильно уставшим. Это, мол, выдают мешки под глазами, и никакими косметическими процедурами это замаскировать не получится.
Как бы то ни было, такое несерьезное отношение пользователей Сети к Александру Лукашенко можно воспринимать как унижение для политика его масштаба. В конце концов, внимание общественности должно быть сосредоточено на его действиях и заявлениях, а не на том, как он приводит себя в порядок до начала официальных мероприятий.
Пианистка вновь в центре скандала
Жена принца Гарри обрела неимоверную популярность
Тренер возмущена до глубины души
Артистка порадовала поклонников эротичным снимком в Instagram
Популярные темы форума
Можно ли убежать от темного прошлого?
Должна ли я содержать мать?
Как понравиться мужу в постели?
Закрутила роман с турком, я замужем
Оральный секс
в Москве зарезали русского парня не русские стаей напали!Зачем их пускают в страну!
Мастурбирую во время секса
Хочу замуж
Бари Арибасов выпил жидкость "КРОТ",по невнимательности,.
Вещи из секондхенда
Подруга увела моего мужа.
Отчим пристает . Что делать мне?
Все кто познал на себе влияние компьютерных игр! Сюда
В каком возрасте мужик взрослеет?
Сделать аборт в тайне от мужа
Хочет секс даже когда болею
оЧЕНЬ хочу на концерт группы Шары
Мужчина меня не уважает
Разведенка с прицепом
Должен отслужить в армии
Можно ли завидовать сестре родной?
Муж не хочет детей.
марина рыгает на уроках и мешает мне
На западе мальчики одеваются, как девочки
Оленевода Собякина в отставку.
Прямолинейнвая подруга
Парень оказался извращенцем
Не обрадовался подарку
Зачем скрывать своих детей?
Двойная фамилия. Да или нет?