"Гламурного усача" Лукашенко жестоко унизили (видео)

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Понедельник 10 июня
Лента новостей
15:12
Центр Санкт-Петербурга задымило из-за пожара
14:59
Рецепт пряного морковного торта на оливковом масле
14:58
5 простых правил ресторанного этикета
14:42
"Противно смотреть": Караулову публично смешали с грязью
14:24
"Образцовый арестант": замглавы ФСИН похвалил Голунова
14:13
Обвал цен на нефть: курс рубля ждет серьезный удар
14:13
"Ошибка возможна": Кремль о громком скандале с журналистом Голуновым
14:01
В Москве разгромили редакцию журнала "Сноб"
13:44
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 июня 2019 года
13:42
"Ах, какая женщина!": мокрая и голая Климова завела россиян
13:11
Джанабаева не выдержала после откровений жены Меладзе
13:02
Отравленного Скрипаля делают бомжом
12:51
Эксперты не нашли в России достойного кваса
12:41
"Красотки": Брежнева показала брошенную Цекало сестру
12:39
Сенсационное объявление о будущем Крымского моста вызвало шок
12:13
Татьяна Тарасова пострадала из-за подлого обмана
11:48
Поплавскую с огромным животом поздравляют с беременностью
11:33
Цымбалюк-Романовская обнародовала ужасные слова Джигарханяна об известной актрисе
11:17
Ушлая Меган Маркл перехитрила всю королевскую семью
10:41
Растроганный Киркоров завалил цветами могилу любимой женщины
10:37
Дошли до Путина: Россия в бешенстве из-за дела Голунова
10:33
Гороскоп на неделю
10:30
Экологический апокалипсис: Русский север гибнет под кучами мусора
10:28
Обнародованы результаты теста журналиста Голунова на наркотики
10:16
Роскошная Собчак отказалась выводить невзрачного Богомолова на красную дорожку
10:10
Запашный попал в страшное ДТП в Москве
10:00
У беременной Анастасии Решетовой начались проблемы со здоровьем
09:54
Москвичам пообещали ливни и резкое похолодание
09:25
Головин из "Кадетства" игнорирует тяжелобольную внебрачную дочь
08:57
Ждет третьего ребенка: Германика появилась на красной дорожке с большим животом
08:39
Личные данные почти миллиона россиян утекли в Сеть
08:22
Сын высказался об осложнениях у Алибасова
08:17
Вены-веревки: дошедшая до края Джоли шокировала худобой
06:32
Представитель Алибасова раскрыл претензии к производителю "Крота"
04:23
Лоза научил подписчиков правильно мыть котов
02:03
49-летняя супермодель разделась после разрыва с 25-летним певцом
00:10
Собчак раскрыла шокирующие подробности ареста Голунова
22:12
Извращения голого Панина шокировали молодую певицу
20:09
От вышвырнутого Макаревича требуют благодарности
17:28
Сестра певицы Нюши рассказала о романе с популярным певцом
17:09
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 июня 2019 года
16:46
Галкина пристыдили после видео из бассейна
15:17
Бред и галлюцинации: на отравившегося Алибасова обрушилась новая беда
14:55
Журналист Голунов дал первое интервью после задержания
14:32
Народ ужаснулся изнеможденному виду звезды "Папиных дочек"
14:02
"Мама только одна": обнимающую свекровь Костенко упрекнули в лицемерии
13:35
"Такой стиль": Дочка Гузеевой оправдалась за нападки матери в эфире
13:35
Алибасов получил зловещее предупреждение после собственных похорон
13:04
Кожевникова меняет фамилию старшему сыну
12:45
Защита Голунова написала заявление на полицейских
12:00
С того света: как покойница Началова помогает снимать фильм о себе
11:40
Затравленный Макаревич сообщил об отмене выступления "Машины времени" у стен Кремля
11:15
Вываливший грязное белье Солнцев пострадал от последствий
11:00
Депутат поддержал введение иммунитета для журналистов и оппозиционеров
10:40
Собчак и Виторгану вручили документы о разводе
06:17
Роскошные ноги Гагариной покорили премию МУЗ-ТВ
03:44
Родившая Меган Маркл впервые вышла в свет
01:12
Пригожин грязно выругался на премии МУЗ-ТВ из-за преследования Валерии безумной фанаткой
23:35
Мадонну поймали на краже у Лободы
20:03
Отравленного Алибасова изнасиловали двое мужчин
19:48
Обследование не выявило следов побоев на теле Ивана Голунова
17:58
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 июня 2019 года
16:38
Уличенный в извращенном сексе Панин угрожает Харламову
16:19
Под Москвой упал самолет
15:38
Умершего Децла удостоили награды на премии "МУЗ-ТВ"
14:53
Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта
14:31
Раскоряченную в клетке Волочкову подвесили на 30-метровой высоте
13:55
Бесчувственного Алибасова заставят глотать метровый шланг
13:21
Харламов натравил друга на несчастную Гузееву
12:37
Покинутая Порошина взвыла без мужчины
12:32
Рэпер Гуф попал в больницу
11:56
Сексуальная Лорак порадовалась расставанию с бывшим мужем
11:15
Бузову унизили на премии МУЗ-ТВ
10:49
Найдено возмутительное оправдание для обнародования фото Алибасова в гробу
10:17
Погрязший в скандалах Эрнст сделал заявление о судьбе шоу "Голос. Дети"
10:13
"Стыдобище": Соболь смачно врезали за атаку беременной Симоньян
08:23
Дима Билан сделал шокирующее признание о своем будущем
06:08
"У нас круче": звезды блеснули на красной дорожке премии МУЗ-ТВ
04:13
Дочка нашла замену Кудрявцевой
02:15
Площадку "Дома-2" сровняют с землей
00:04
Малахова возбудила полуголая красотка-учительница
22:35
Задержан восьмой фигурант дела об убийстве спецназовца-героя
21:47
"Мы ждем тебя!": Солнцев пообещал научить Алибасова говорить
21:39
На Украине арестованы пять российских самолетов
21:17
Дети Пугачевой вооружились против брата
20:57
В Беверли-Хиллз продают особняк Бреда Питта и его бывшей
20:57
Турчак назвал главную цель цифровой экономики
20:45
"В окружении своих": Народ освистал забравшуюся на верблюда Бузову
20:03
Государственые лотереи помогут развитию спорта в России
20:00
"Малышка-сестренка": Рудковская рассказала о втором ребенке
19:49
Москва нагрелась до 51 градуса
18:53
Путин назвал Зеленского хорошим актером
18:42
"Она омерзительна": бывшую жену Меладзе распекли за откровения о певце
18:32
Совет на выходные
18:02
Проигравшего "Евровидение" Лазарева не пустили на премию МУЗ ТВ
17:51
МВД: Журналист "Медузы" задержан с наркотиками
17:51
Ученые назвали содержащие опасный пластик продукты
17:18
Кожевникову затравили за наглую рекламу
17:13
Смотритель кладбища об ажиотаже на могиле Началовой
16:58
Пригожин осудил Соболь за наглый выпад против Симоньян
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Экологический апокалипсис: Русский север гибнет под кучами мусора
Загнанный в угол Порошенко прилюдно опозорился
Рэпер Гуф попал в больницу
Покинутая Порошина взвыла без мужчины
Харламов натравил друга на несчастную Гузееву
Доведенный народ собирает партизанские отряды для свержения Лукашенко
Политика

"Гламурного усача" Лукашенко жестоко унизили (видео)

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Уже неделю пользователи Сети соревнуются в остроумии из-за короткого отрывка репортажа о поездке президента Белоруссии Александра Лукашенко в Казахстан. Оператор подловил момент, когда политик прихорашивался – расчесывал усы и брови.
прочитано 524 раза

За время своего нахождения у власти президент Белоруссии Александр Лукашенко успел выстроить достаточно жесткую авторитарную систему, в чем сам порой откровенно признается в публичных выступлениях. При этом политик настаивает, что свободы и демократии в его стране ничуть не меньше, чем у соседей.

ПО ТЕМЕ

Доведенный народ собирает партизанские отряды для свержения Лукашенко

"Обида и ревность": Лукашенко попался на странном поведении

 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Как бы то ни было, большинство граждан Белоруссии не упускают возможности подшутить над президентом или хотя бы продемонстрировать свое ироничное к нему отношение. Поэтому видео, на котором Александр Лукашенко причесывает себе усы, не могло не стать хитом в Сети.

Уже неделю комментаторы соревнуются в остроумии, пытаясь припечатать "гламурного усача". В основном юмор заключается в чрезмерном восхищении внешним видом Александра Лукашенко. "Красотулькен", "Жених хоть куда", "Хорошенький", "Блинаааа класс", "Красавец!" – делились впечатлениями обитатели интернета.

Нашлись и те, кто отнесся к увиденному серьезно. Они отметили, что несмотря на очевидное внимание Александра Лукашенко к своему внешнему виду, выглядит он сильно уставшим. Это, мол, выдают мешки под глазами, и никакими косметическими процедурами это замаскировать не получится.

Как бы то ни было, такое несерьезное отношение пользователей Сети к Александру Лукашенко можно воспринимать как унижение для политика его масштаба. В конце концов, внимание общественности должно быть сосредоточено на его действиях и заявлениях, а не на том, как он приводит себя в порядок до начала официальных мероприятий.

Автор: Геннадий Куприянов10 июня 2019, 13:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Должен сидеть: Порошенко вынесли жесткий приговор
"Обида и ревность": Лукашенко попался на странном поведении
Новый срок Путина привел в ужас американцев
Зеленский сделал заявление об отставке

Шоу-бизнес

Мазур жестоко избила Цымбалюк-Романовскую во время съемок
Не проснулся: жуткий недуг добил прикованного к постели Алибасова
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 июня 2019 года
"Ах, какая женщина!": мокрая и голая Климова завела россиян

Проишествия

Неожиданный поворот в деле об убийстве балерины Большого
Удар ножом в сердце: под Москвой боец спецназа погиб в драке с озверевшей толпой
Задушил колготками: чудовищные детали убийства любовницы российским чиновником
Леденящие душу подробности взрыва в Дзержинске

Lifestyle

"Манюня" из Молодежного театра довела до слез
Легендарный Алан Парсонс везет в Москву свой первый альбом за 15 лет
"Дозор" Сергея Лукьяненко выходит на большую сцену
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская обнародовала ужасные слова Джигарханяна об известной актрисе

Пианистка вновь в центре скандала
Шоу-бизнес

Ушлая Меган Маркл перехитрила всю королевскую семью

Жена принца Гарри обрела неимоверную популярность
Спорт

Татьяна Тарасова пострадала из-за подлого обмана

Тренер возмущена до глубины души
Шоу-бизнес

"Ах, какая женщина!": мокрая и голая Климова завела россиян

Артистка порадовала поклонников эротичным снимком в Instagram

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Боль и страдания: Алибасову вынесли неутешительный приговор
У Панкратова-Черного не осталось здоровых органов

Фоторепортажи

Роскошная Собчак отказалась выводить невзрачного Богомолова на красную дорожку
"У нас круче": звезды блеснули на красной дорожке премии МУЗ-ТВ
Рианна взбудоражила народ серий "горячих" фото
Исхудавший донельзя Панайотов потряс поклонников

Спорт

Тяжело переживала: сдавшей Тарасовой вынесли жесткий приговор
Аршавина прижали к стенке за долги
Избитый женой Ягудин не успел в туалет
Россию пинками гонят с Олимпиады-2020 из-за допинг-скандала

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru