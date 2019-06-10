"Гламурного усача" Лукашенко жестоко унизили (видео)

Уже неделю пользователи Сети соревнуются в остроумии из-за короткого отрывка репортажа о поездке президента Белоруссии Александра Лукашенко в Казахстан. Оператор подловил момент, когда политик прихорашивался – расчесывал усы и брови.

За время своего нахождения у власти президент Белоруссии Александр Лукашенко успел выстроить достаточно жесткую авторитарную систему, в чем сам порой откровенно признается в публичных выступлениях. При этом политик настаивает, что свободы и демократии в его стране ничуть не меньше, чем у соседей.

Как бы то ни было, большинство граждан Белоруссии не упускают возможности подшутить над президентом или хотя бы продемонстрировать свое ироничное к нему отношение. Поэтому видео, на котором Александр Лукашенко причесывает себе усы, не могло не стать хитом в Сети.

Уже неделю комментаторы соревнуются в остроумии, пытаясь припечатать "гламурного усача". В основном юмор заключается в чрезмерном восхищении внешним видом Александра Лукашенко. "Красотулькен", "Жених хоть куда", "Хорошенький", "Блинаааа класс", "Красавец!" – делились впечатлениями обитатели интернета.

Нашлись и те, кто отнесся к увиденному серьезно. Они отметили, что несмотря на очевидное внимание Александра Лукашенко к своему внешнему виду, выглядит он сильно уставшим. Это, мол, выдают мешки под глазами, и никакими косметическими процедурами это замаскировать не получится.

Как бы то ни было, такое несерьезное отношение пользователей Сети к Александру Лукашенко можно воспринимать как унижение для политика его масштаба. В конце концов, внимание общественности должно быть сосредоточено на его действиях и заявлениях, а не на том, как он приводит себя в порядок до начала официальных мероприятий.