Свержение Лукашенко: сделано срочное заявление о ситуации в Минске
Тревожные новости из Белоруссии начали приходить на прошлой
неделе, когда в республике было задержано несколько высокопоставленных
чиновников. Одного из них – заместителя госсекретаря Союза безопасности
Белоруссии Андрея Втюрина – называют близким другом Лукашенко.
В заговоре против белорусского лидера оказалась замешана Москва, утверждают авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга". Они утверждают, что переворот против Лукашенко должен был курироваться теперь уже бывшим послом России в Белоруссии Михаилом Бабичем. За это он якобы и лишился своей должности, пишут авторы.
"Лукашенко узнал об этих планах и в Китае очень резко поругался с Путиным, после чего досрочно прилетел в Беларусь, и все эти события завертелись", – отмечает "Беларусь головного мозга". Впрочем, сами авторы Telegram-канала относятся к этим сообщениям скептически.
В пример они привели прошлогоднюю ситуацию, когда активно распространялись слухи об инсульте Лукашенко. "Ближе к выборам давление увеличится. Поговаривают, даже нового "Крестного батьку" могут запустить в Сеть", – заключили авторы.
Сообщения о заговоре против президента Белоруссии стали распространяться после ареста 29 апреля бывшего начальника охраны Лукашенко и заместителя главы Совбеза республики Андрея Втюрина. Его называют одним из ближайших соратников Батьки.
За пару дней до этого СМИ сообщили о конфликте Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита в Китае. Якобы оба лидера разговаривали на повышенных тонах, после чего Батька поспешил покинуть Поднебесную.
На следующий день после ареста Втюрина российский лидер освободил от должности посла в Белоруссии Михаила Бабича. Некоторые эксперты поспешили связать кадровые перестановки с чистками Лукашенко так называемой промосковской партии, частью которой считают замглаву Совбеза республики.
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