"Самое опасное время": Лукашенко ждут жестокие потрясения
Свой прогноз сделала парапсихолог Анна Романова. "Волна передачи власти прокатилась по нескольким странам СНГ. Складывается впечатление, что коснется и самых опытных сторожил постсоветской политики. Волна слухов, несомненно, сделает свое дело", – заявила собеседница "Дни.ру".
"И даже Лукашенко почувствует неустойчивость своего положения", – отметила гадалка. При этом она уверена, что оснований для собственного решения президента Белоруссии нет.
"Как и прежде, твердая рука во внутренней политике и разумная гибкость во внешней. Глава Белоруссии – человек со стратегическим умом и имеет в запасе не один план в случае переворота, в случае внезапного ухода и внешнего вмешательства", – констатировала Анна Романова. Таролог добавила, что такова геополитическая ответственность государства на стыке Европы и Азии.
"Видится готовность Александра Лукашенко к предвыборной гонке в 2020 году. И ни о какой добровольной отставке сегодня и не думает. Ручное управление государственными делами, которое Лукашенко 25 лет создавал, смогла бы освоить только самая доверенная группа лиц", – полагает парапсихолог.
По ее словам, среди них может оказаться старший сын президента. "Однако его скудный опыт в управлении не позволит Александру Лукашенко в ближайшее время возлагать на сына такую ответственность", – заявила Анна Романова. Но жестокие потрясения все же могут омрачить жизнь Александру Лукашенко. "Самое опасное время для внешней политической угрозы главе республики наступит с сентября 2019 и продлится ровно год", – предсказала таролог.
По ее словам, Александру Лукашенко придется проявить свои самые жесткие принципиальные черты. Но кроме того, стараться не отпускать из внимания внутренние социальные настроения. "Без поддержки граждан Белоруссии президенту будет трудно сохранить свое место и, тем более, передать его преемнику", - заявила Анна Романова.
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