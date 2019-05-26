На праймериз "Единой России" работают 2802 участка
По словам парламентария, процедура праймериз идентична проведению выборов. "Счетные комиссии обеспечивают организацию предварительного голосования, а также реализацию единого порядка подсчета голосов избирателей. Все члены и председатели комиссий прошли специальное обучение", – сказал Селиверстов.
Депутат отметил, что по итогам выборов составляется протокол, в котором отражена информация с участковых счетных комиссий. После этого данные направляются в организационный комитет.
Членами счетных комиссий не могут быть близкие родственники участников праймериз, а также сотрудники кандидатов, подчеркнул Селиверстов. По его словам, все регионы это требование выполнили, поэтому предвзятости на голосовании нет.
Всего для проведения предварительного голосования напечатано около 4,5 миллиона бюллетеней и особых защитных марок с "Гознака". Единоросс подчеркнул, что марки имеют несколько степеней защиты. Кроме того, за честностью голосования следят наблюдатели от кандидатов.
В субъектах федерации, где проходят праймериз, созданы горячие линии. Позвонив на них, можно сообщить о нарушениях в ходе голосования. За легитимностью процесса наблюдают и мобильные юридические группы.
"Партия внимательно следит за открытостью и легитимностью процедуры и ее итогов", – резюмировал Селиверстов.
Как писали "Дни.ру", заявки на участие в предварительном голосовании "ЕР" подали более 4,6 тысячи человек. Конкурс составил 4,2 человека на место. На праймериз зарегистрировано 4503 кандидата.
Напомним, в 2019 году выборы пройдут в 45 регионах. В 18 субъектах Федерации будут выбирать высших должностных лиц, в 13 – депутатов заксобраний, в 22 – депутатов административных центров.
В трех регионах состоятся выборы руководителей административных центров, а в 14 – в органы местного самоуправления. Также пройдут досрочные выборы четырех депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам. Всего будет замещен 38 231 мандат.
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