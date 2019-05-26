На праймериз "Единой России" работают 2802 участка

В Единый день предварительного голосования "ЕР" действуют 2802 счетных участка. По словам депутата Госдумы, заместителя секретаря генсовета партии Виктора Селиверстова, на них работают 11208 членов комиссий, а сами счетные участки открыты до 20 часов по местному времени. При этом избиратели, зарегистрировавшиеся ранее, могут проголосовать онлайн.



По словам парламентария, процедура праймериз идентична проведению выборов. "Счетные комиссии обеспечивают организацию предварительного голосования, а также реализацию единого порядка подсчета голосов избирателей. Все члены и председатели комиссий прошли специальное обучение", – сказал Селиверстов.



Депутат отметил, что по итогам выборов составляется протокол, в котором отражена информация с участковых счетных комиссий. После этого данные направляются в организационный комитет.

Членами счетных комиссий не могут быть близкие родственники участников праймериз, а также сотрудники кандидатов, подчеркнул Селиверстов. По его словам, все регионы это требование выполнили, поэтому предвзятости на голосовании нет.

Всего для проведения предварительного голосования напечатано около 4,5 миллиона бюллетеней и особых защитных марок с "Гознака". Единоросс подчеркнул, что марки имеют несколько степеней защиты. Кроме того, за честностью голосования следят наблюдатели от кандидатов.

В субъектах федерации, где проходят праймериз, созданы горячие линии. Позвонив на них, можно сообщить о нарушениях в ходе голосования. За легитимностью процесса наблюдают и мобильные юридические группы.

"Партия внимательно следит за открытостью и легитимностью процедуры и ее итогов", – резюмировал Селиверстов.

Как писали "Дни.ру", заявки на участие в предварительном голосовании "ЕР" подали более 4,6 тысячи человек. Конкурс составил 4,2 человека на место. На праймериз зарегистрировано 4503 кандидата.

Напомним, в 2019 году выборы пройдут в 45 регионах. В 18 субъектах Федерации будут выбирать высших должностных лиц, в 13 – депутатов заксобраний, в 22 – депутатов административных центров.

В трех регионах состоятся выборы руководителей административных центров, а в 14 – в органы местного самоуправления. Также пройдут досрочные выборы четырех депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам. Всего будет замещен 38 231 мандат.