Володин призвал развивать диалог с юридическим сообществом
Чем активнее диалог между парламентариями и специалистами в
области юриспруденции, тем совершеннее законодательство, подчеркнул
председатель нижней палаты. Он напомнил, что представители юридического
сообщества активно участвуют в работе Госдумы.
"На заседаниях профильных комитетов, совета по законотворчеству, экспертных советов, парламентских слушаниях", – отметил руководитель нижней палаты.
По его словам, одно из главных направлений в работе Госдумы связано с мониторингом правоприменительной практики уже действующих законов. "Эту работу мы ведем во взаимодействии с Центром мониторинга законодательства и правоприменения университета им. О. Е. Кутафина", – сказал Володин.
Спикер отметил, что в работе юридического форума в Санкт-Петербурге участвуют представители 95 стран. Это говорит о высоком авторитете российской правовой науки и доказывает востребованность профессионального диалога, добавил Володин.
Напомним, на День знаний в сентябре прошлого года Вячеслав Володин приезжал в Московский государственный юридический университет (МГЮА) имени Кутафина. Спикер пообщался со студентами и призвал их включаться в законотворческую работу.По мнению парламентария, было бы правильно, если центры правового мониторинга находились на уровне региональных юридических вузов. "Либо вы на себя брали работу по реализации таких же проектов в области правоприменения регионального законодательства", – сказал Володин.
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