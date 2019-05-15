Володин призвал развивать диалог с юридическим сообществом

Для законодательной ветви власти юридическое сообщество – важнейший партнер, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на IX Петербургском международном юридическом форуме. В масштабном мероприятии приняли участие представители 95 стран.



Чем активнее диалог между парламентариями и специалистами в области юриспруденции, тем совершеннее законодательство, подчеркнул председатель нижней палаты. Он напомнил, что представители юридического сообщества активно участвуют в работе Госдумы.



"На заседаниях профильных комитетов, совета по законотворчеству, экспертных советов, парламентских слушаниях", – отметил руководитель нижней палаты.

По его словам, одно из главных направлений в работе Госдумы связано с мониторингом правоприменительной практики уже действующих законов. "Эту работу мы ведем во взаимодействии с Центром мониторинга законодательства и правоприменения университета им. О. Е. Кутафина", – сказал Володин.

Спикер отметил, что в работе юридического форума в Санкт-Петербурге участвуют представители 95 стран. Это говорит о высоком авторитете российской правовой науки и доказывает востребованность профессионального диалога, добавил Володин.

Напомним, на День знаний в сентябре прошлого года Вячеслав Володин приезжал в Московский государственный юридический университет (МГЮА) имени Кутафина. Спикер пообщался со студентами и призвал их включаться в законотворческую работу.

По мнению парламентария, было бы правильно, если центры правового мониторинга находились на уровне региональных юридических вузов. "Либо вы на себя брали работу по реализации таких же проектов в области правоприменения регионального законодательства", – сказал Володин.