Лукашенко развеял грязные слухи о предательстве сына
В Сети ходят слухи о том, что в Белоруссии раскрыт заговор силовиков против главы государства. Появилась информация о том, что к нему причастен сын Александра Лукашенко – якобы Виктор предал отца.
Президент Белоруссии развеял эти домыслы, пишет "ПолитНавигатор". Также он опроверг утверждения СМИ о том, что арестованный по подозрению в коррупции заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрей Втюрин – близкий ему человек.
Лукашенко отметил, что самые близкие люди стояли 9 Мая у него за спиной. Политик добавил, что отвечает за них головой. Напомним, что на торжественной церемонии в День Победы за президентом Белоруссии расположились его сыновья Виктор, Николай и Дмитрий.
По словам главы государства, он в ответе и за госслужащих. "Это тоже мои дети, но не близкие", – заявил Александр Лукашенко.
По поводу Втюрина он уточнил, что подозрения возникли еще в 2014 году, когда тот был переведен с должности начальника президентской службы безопасности. "Он нарушил закон. Его взяли с поличным. 150 тысяч долларов в очередной раз россияне ему передали", – сказал Александр Лукашенко. Он опроверг взаимосвязь между арестом Андрея Втюрина и отзывом из Минска посла России в Белоруссии Михаила Бабича.
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