МГИК: Проголосовать на выборах в Мосгордуму смогут только москвичи
Необходимые поправки могут принять только после сентябрьских
выборов. Но даже в случае их одобрения на федеральном уровне до этого изменения в столичный избирательный кодекс могут быть утверждены лишь после
выборов в Мосгордуму седьмого созыва, то есть не раньше осени текущего года.
Как отмечают в МГИК, внести изменения в выборное законодательство требует Конституционный суд. Был подготовлен проект федерального закона, позволяющий голосовать гражданам, у которых нет прописки по месту жительства, но при этом зарегистрированных по месту пребывания не позднее, чем за три месяца до выборов. "Для этого им нужно будет подать заявление о голосовании по месту нахождения ("Мобильный избиратель")", – говорится в сообщении пресс-службы МГИК.
Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов отметил, что решение принималось в прошлую пятницу по итогам дискуссий, объяснений и согласований. "Итог – имеющие временную регистрацию в Москве не будут иметь права голоса на выборах в Московскую городскую думу в сентябре 2019 года", – написал Венедиктов в своем Telegram-канале.
Пока Мосгоризбирком утвердил концепцию проекта. Это произошло 28 марта. В соответствии с ней, граждане без прописки могут проголосовать по месту жительства не ранее 2023 года, то есть на выборах мэра столицы. Для этого необходимо приведение московской нормативной базы в соответствие с федеральной.
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