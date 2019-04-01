МГИК: Проголосовать на выборах в Мосгордуму смогут только москвичи

На выборах в Мосгордуму 8 сентября 2019 года не будут голосовать те, кто проживает в столице с временной регистрацией. Как говорится в сообщении пресс-службы Московской городской избирательной комиссии (МГИК), сделать это смогут лишь граждане с постоянной пропиской.



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