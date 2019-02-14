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Политика

Венедиктов выступил за проведение эксперимента по электронному голосованию

Фото: vk.com/moscowduma
На предстоящих выборах в Московскую городскую думу необходимо провести эксперимент по электронному голосованию. Об этом в своем телеграм-канале написал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.  
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По его словам, возможное электронное голосование на выборах в столичный парламент должно пройти через широкое общественное обсуждение. В этом году его нужно провести в порядке эксперимента, уверен журналист.  

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"В одном округе по выбору, сохраняя возможность голосовать или электронно, или, как прежде, бумажным бюллетенем", – пояснил Венедиктов.  

Журналист полагает, что для проведения электронного голосования потребуется изменить федеральные и городские законы. Кроме того, нужны консультации со специалистами по кибербезопасности, подчеркнул главред "Эха Москвы".  

Венедиктов уверен, что прежде, чем принимать решение по электронному голосованию, необходимо провести консультации с как можно большим количеством политических сил, собирающихся идти на выборы: с партиями, движениями и ассоциациями.  

Заседание Мосгордумы. Фото: vk.com/moscowduma

Журналист добавил, что голосование в эфире возглавляемой им радиостанции "хотя и непрезентативное", но все же показало, что 83% выступили за проведение эксперимента. На сайте "Эха" за электронное голосование также выступило большинство – 59%, около трети инициативу отвергли, а еще 11% – не определились. 

Стоит отметить, что в сегодняшней российской нормативной базе уже есть понятие "электронное голосование". Проблема в том, что оно регулирует лишь использование комплекса для электронного голосования вместо бумажного документа. Такой вид голосования назначает региональный избирком по поручению Центральной избирательной комиссии.  

Выборы в Московскую городскую думу состоятся 9 сентября в единый день голосования. Депутатов будут избирать исключительно по одномандатным округам, партийных списков не предусмотрено.

Автор: Иван Прошкин14 февраля 2019, 15:55

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