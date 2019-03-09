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Политика

Референдум против Порошенко: На Украине готовится новый переворот

Антикоррупционные протесты в Киеве. Фото: www.globallookpress.com
Эксперты опасаются, что выборы президента Украины могут закончиться очередным государственным переворотом. Свергать Петра Порошенко готовы десятки тысяч боевиков, предупреждают специалисты.
прочитано 296 раз

Петр Порошенко и его команда, кажется, уже не верят, что ему удастся победить на ближайших выборах в первом туре. Второй же тур, считают специалисты, может стать для политика роковым.

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"Второй тур может оказаться, если он еще туда выйдет, "референдумом против Порошенко", – цитирует издание Politnavigator киевского политолога Владимира Фесенко. Соревноваться с ним могут либо Владимир Зеленский, либо Юлия Тимошенко. Оба варианта грозят властям своими проблемами.

Так, Владимир Зеленский способен привлечь к себе голоса русскоязычных избирателей. Вместе с теми, кто будет голосовать принципиально против Порошенко, они составят подавляющее большинство и не позволят нынешнему президенту Украины закрепиться на своем месте.

Поддержка избирателями Юлии Тимошенко может спровоцировать силовой сценарий государственного переворота. Она, а также часть оппозиции, могут не признать результаты выборов. "Соответственно, они начнут войну не только в судах, но и на улице", – уверен Владимир Фесенко.

"Эти люди выйдут на улицу. Да, может, это не будет такой большой майдан, как в 2004 или в 2013 году, но достаточно будет на улице нескольких десятков тысяч, чтобы возник очень серьёзный, острый политический кризис уже после первого тура", – подчеркнул политолог.

Автор: Геннадий Куприянов9 марта 2019, 23:30
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