Раковая опухоль: объявлено о смертельных проблемах Порошенко
В преддверии выборов президента Украины местные силовики разделились на два лагеря – одни всеми силами поддерживают Петра Порошенко, другие выступают резко против него. "Сейчас силовики и правоохранители четко разделились – СБУ и Генпрокуратура на стороне президента, МВД, скорее, против президента", – цитирует издание Politnavigator киевского политолога Владимира Фесенко.
Однако угрожают Петру Порошенко не только проблемы внутри страны. Раздрай на Украине достиг таких масштабов, что уже начал беспокоить западных партнеров президента. Речь идет о масштабных коррупционных скандалах, сотрясающих страну. "С одной стороны, украинское общественное мнение, избиратели, которым надо показать, что проблема есть и надо бороться, ликвидировать раковую опухоль, с другой стороны – почему международный аудит, а тут как раз ещё приезд замгоссекретаря США – это говорит о том, что в Вашингтоне и отчасти в Брюсселе крайне недовольны последними событиями в Украине", – уверен эксперт.
Если Петр Порошенко лишится поддержки западных стран, а конфликтующие друг с другом силовые структуры страны не окажут ему должной поддержки, то на предстоящих выборах президента он рискует с треском провалиться. При этом, учитывая степень радикализации населения и число разнообразных полулегальных и нелегальных группировок, действующих в стране, вместе с должностью главы Украины Порошенко рискует расстаться и с жизнью. Не зря в Сети стали появляться данные, что политик готовится к побегу из страны в случае неблагоприятного исхода голосования.
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