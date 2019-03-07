Доигрался: Порошенко отправляет Зеленского в тюрьму
Об уголовном преследовании сообщил сам артист. Он утверждает, что дело против него завели за отмывание денег в возглавляемой им телестудии "Квартал 95".
"Регистрируют уголовное дело против меня, против квартала, отмывание каких-то денег. Я думаю, в ближайшее время появится уголовное дело против меня, что я якобы в 2002 году на автомобиле в Черниговской области сбил человека", – написал артист у себя в соцсетях.
Комментариев от украинских властей по поводу уголовного дела в отношении Владимира Зеленского пока нет. Но, если эта информация соответствует действительности, то ситуация перед президентскими выборами может кардинально измениться.
В случае задержания артиста или исключения его из списка кандидатов, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко гарантированно проходят во второй тур. Они сейчас занимают второе и третье место в предвыборном рейтинге популярности.
Не исключено, что Зеленский, распространивший информацию о своем преследовании со стороны властей, решил таким образом поднять себе рейтинг, чтобы выиграть выборы в первом туре. Его популярность колеблется сейчас в пределах 28-32%.
Ранее стало известно, что в офисе партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Служба безопасности Украины установила прослушку, которую обнаружили соратники шоумена. Не исключено, что в материалах уголовного дела против артиста будут фигурировать данные, полученные силовиками в процессе наблюдения за офисом Зеленского.
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