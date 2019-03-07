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Доигрался: Порошенко отправляет Зеленского в тюрьму

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Политический ландшафт на Украине перед президентскими выборами может серьезно измениться. Против шоумена Владимира Зеленского завели уголовное дело.
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Об уголовном преследовании сообщил сам артист. Он утверждает, что дело против него завели за отмывание денег в возглавляемой им телестудии "Квартал 95".

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"Регистрируют уголовное дело против меня, против квартала, отмывание каких-то денег. Я думаю, в ближайшее время появится уголовное дело против меня, что я якобы в 2002 году на автомобиле в Черниговской области сбил человека", – написал артист у себя в соцсетях.

Комментариев от украинских властей по поводу уголовного дела в отношении Владимира Зеленского пока нет. Но, если эта информация соответствует действительности, то ситуация перед президентскими выборами  может кардинально измениться.

В случае задержания артиста или исключения его из списка кандидатов, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко гарантированно проходят во второй тур. Они сейчас занимают второе и третье место в предвыборном рейтинге популярности.

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com

Не исключено, что Зеленский,  распространивший информацию о своем преследовании со стороны властей, решил таким образом поднять себе рейтинг, чтобы выиграть выборы в первом туре. Его популярность колеблется сейчас в пределах 28-32%.

Ранее стало известно, что в офисе партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Служба безопасности Украины установила прослушку, которую обнаружили соратники шоумена. Не исключено, что в материалах уголовного  дела против артиста будут фигурировать данные, полученные силовиками в процессе наблюдения за офисом Зеленского.


Автор: Александр Комаров7 марта 2019, 14:55

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