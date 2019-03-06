Дочь президента увезли в неизвестном направлении
Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова в 2017 году была приговорена судом к десяти годам лишения свободы. Позже наказание заменили на ограничение свободы на пять лет с отбыванием по месту жительства ее дочери Иман в Ташкенте, напоминает RT.
Теперь условия снова пришлось менять. Как заявили в Генпрокуратуре страны, дочь первого президента их постоянно нарушала.
"В связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания принято определение о замене наказания осужденной Г. Каримовой на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством", – цитирует сообщение телеканал "360".
Каримовой было запрещено покидать жилище или использовать средства связи и интернет. Также она взяла на себя обязательства по возмещению ущерба. Однако дочь экс-президента порядку не подчинялась, пишет Ura.ru. Наследница Гульнары Иман, у которой она проживала, ранее сообщила, что некий работник прокуратуры увез Каримову "в непонятном направлении".
Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова была арестована в июле 2017 года. Гульнару Каримову обвинили в подделке документов, мошенничестве и сокрытии иностранной валюты. Дочери первого президента страны также вменили в вину легализацию доходов, полученных преступным путем.
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