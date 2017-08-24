Имущество Гульнары Каримовой в России хотят арестовать

Узбекистан попросил Генеральную прокуратуру России арестовать недвижимость дочери бывшего президента республики Гульнары Каримовой. Соответствующий запрос был направлен в надзорное ведомство, передает EG.ru.
Каримова обвиняется в мошенничестве, подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путем. По версии правоохранителей из Узбекистана, дочь бывшего президента неоднократно нарушала таможенное законодательство.
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