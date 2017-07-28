Почему боятся Гульнары Каримовой

Власти Узбекистана не выпустят на свободу Гульнару Каримову, дочь бывшего президента республики. Причиной являются опасения, что она начнет "сливать" информацию.

"Они бы, конечно, рады от нее избавиться, но убить нельзя, оставить в тюрьме – тоже. А если ее отпустят на свободу, даже в Узбекистане, боятся, что она откроет рот и начнет сливать информацию", – цитирует Life.ru президента Межрегионального узбекского землячества Усмана Баратова.

По его словам, перед тем как дочь бывшего президента Узбекистана оказалась под домашним арестом, она опубликовала компромат на руководителя Службы национальной безопасности страны Рустама Иноятова. Досталось и другим высокопоставленным лицам. "Естественно, все задергались, забоялись, поэтому она третий год находится под домашним арестом", – отметил Баратов.

Эксперт уверен: несмотря на политическую подоплеку, в основе дела – чистой воды уголовщина, ведь разбирательства в отношении Каримовой ведутся также в Швеции, Швейцарии, Голландии и Франции.

"Крутятся не миллионы, а, по всей видимости, миллиарды долларов. Это сопоставимо с бюджетом республики. Полетят головы не только узбекских чиновников, но и западных бизнес-структур", – заключил Баратов.