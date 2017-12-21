Гульнара Каримова уничтожила конкурентов

В санкционный список Минфина США попала дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова, передает Life.ru. В ведомстве девушку обвинили в том, что она возглавила мощный синдикат организованной преступности. "Ориентация Каримовой на успешные предприятия в целях максимизации ее успехов и обогащения в некоторых случаях уничтожила узбекских конкурентов", – говорится в сообщении.