Сталинские замашки: Лукашенко решил подмять под себя Россию

Президент Белоруссии сделал серьезную заявку на царство. Эксперты уже сравнивают Александра Лукашенко со Сталиным.

Как известно, в каждой шутке есть доля правды. Россиянам следует серьезнее отнестись к словам Александра Лукашенко о том, что Россия могла бы войти в состав Белоруссии, а единое государство возглавить белорус, предупреждает минский политолог Алексей Дзермант.

"Если для настоящей российской элиты стратегические вещи важнее сиюминутных амбиций, то это хороший вариант. Верховным правителем Большой России мог быть немец, грузин. А почему белорус не может?", - задался вопросом эксперт.

По его словам, несмотря на то, что Россия несоизмеримо больше Белоруссии, Лукашенко смог бы справиться с масштабами задач. "Грузин из небольшого села смог, а белорус тем более сможет", – приводит слова Дзерманта издание "ПолитНавигатор".





Напомним, на днях Батька дошутился до того, что предложил включить Россию в состав Белоруссии. Себе он отвел роль президента нового государства. До этого Лукашенко обвинял Россия, что она готовит атаку на суверенитет Белоруссии и даже шантажировал Кремль.

Президент пригрозил, что если Москва не компенсирует Минску финансовые потери, которые он несет от высоких цена на российские энергоносители, то Россия потеряет свой форпост на западных границах. Кремль Батьку успокоил, заявив, что никто не покушается на независимость Белоруссии, а заодно Лукашенко напомнили о кредитной поддержку Минска со стороны Москвы.