Объявлено о размещении американских ракет на Украине
На Украине в любой момент могут появиться американские баллистические ракеты, направленные на Россию, предположил украинский политолог Виктор Небоженко. Он увидел связь между выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и размещением вооружений в Незалежной.
"Казалось бы, какая связь? Но на Западе кто-то ее нашел, и теперь Кремль в очень плохом положении, поскольку там осознали, что получили под боком, на расстоянии тысячи километров, страну, которая их ненавидит и у которой в любой момент могут появиться баллистические ракеты", – приводит слова эксперта издание "ПолитНавигатор".
По его мнению, новый президент Украины тайно подпишет договор с США о размещении баллистических ракет. Политик сразу же станет самым страшным врагом Кремля.
Украина уже давно клянчит летальное оружие у своих покровителей. Прошлой осенью США подарили Незалежной два списанных катера, но они оказались не на ходу. Теперь Киев ищет средства для того, чтобы оплатить транспортировку ржавых кораблей к своим берегам.
До этого Вашингтон поставил на Украину около трех тысяч единиц стрелкового оружия, мины, патроны и детонаторы. Все эти вооружения используются в том числе на линии разграничения на юго-востоке страны.
Также западные страны периодически отправляют на Украину своих военных инструкторов, которые проводят занятия в войсках. В Незалежной уже работали специалисты из Канады, Великобритании, США, Польши и даже Грузии. По неофициальным данным, только Вашингтон инвестировал в военную помощь Украине более 600 миллионов долларов.
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