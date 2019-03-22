Трампа поблагодарили за признание Крыма

Признание Дональдом Трампом Голанских высот территорией Израиля – неоднозначный шаг. В Тель-Авиве, конечно, этому обрадовались, но в Москве, Анкаре и Дамаске назвали решение Вашингтона спорным и безответственным. Тем не менее, некоторые политологи связали его с фактическим признанием Крыма российским.

Голанские высоты – спорная территория, права на которую предъявляют Израиль и Сирия. До 1967 года они входили в состав сирийской провинции Кунейрта, но во время Шестидневной войны израильские войска захватили две трети Голан, а спустя 14 лет Кнессет в одностороннем порядке провозгласил суверенитет над территорией.

Ситуация, конечно же, отличается от воссоединения Крыма с Россией, но, тем не менее, израильский статус Голанских высот, как и российский статус Крыма, в мире не признается. Похожие коллизии происходят с Косово, Нагорным Карабахом, Абхазией, Гибралтаром.



В связи с заявлением американского президента о намерении признать Голаны израильской территорией российский МИД напомнил Дональду Трампу о международном праве. На Смоленской площади предупредили, что такое решение приведет к обострению многолетнего конфликта на Ближнем Востоке.

Трамп заявил, что США пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами



Сейчас все те, кто выступал против Крыма, резво и убедительно объяснят правоту Вашингтона :) — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 21 марта 2019 г.

Представитель внешнеполитического ведомства назвала заявление Трампа безответственным. В Кремле выразили надежду, что слова американского лидера о Голанских высотах останутся лишь призывом. Похожие заявления прозвучали и в Турции.

Очевидно, что признание израильского суверенитета на Голанах будет иметь серьезные политические и юридические последствия. По сути, Трамп сделал шаг к изменению международной практики в признании спорных территорий. Это означает, что появился шанс на то, что и Крым в будущем будет признан мировым сообществом российским.