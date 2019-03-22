Трампа поблагодарили за признание Крыма
Голанские высоты – спорная территория, права на которую предъявляют Израиль и Сирия. До 1967 года они входили в состав сирийской провинции Кунейрта, но во время Шестидневной войны израильские войска захватили две трети Голан, а спустя 14 лет Кнессет в одностороннем порядке провозгласил суверенитет над территорией.
Ситуация, конечно же, отличается от воссоединения
Крыма с Россией, но, тем не менее, израильский статус Голанских высот, как и российский статус Крыма, в мире не признается. Похожие коллизии происходят с Косово, Нагорным Карабахом, Абхазией, Гибралтаром.
В связи с заявлением американского президента о намерении признать Голаны израильской территорией российский МИД напомнил Дональду Трампу о международном праве. На Смоленской площади предупредили, что такое решение приведет к обострению многолетнего конфликта на Ближнем Востоке.
Трамп заявил, что США пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 21 марта 2019 г.
Сейчас все те, кто выступал против Крыма, резво и убедительно объяснят правоту Вашингтона :)
Представитель внешнеполитического ведомства назвала заявление Трампа безответственным. В Кремле выразили надежду, что слова американского лидера о Голанских высотах останутся лишь призывом. Похожие заявления прозвучали и в Турции.
Очевидно, что признание израильского суверенитета на Голанах будет иметь серьезные политические и юридические последствия. По сути, Трамп сделал шаг к изменению международной практики в признании спорных территорий. Это означает, что появился шанс на то, что и Крым в будущем будет признан мировым сообществом российским.
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