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Политика

Губернаторы массово просят Путина об отставке: что происходит

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
По России прокатилась волна отставок глав регионов. Губернаторы массово пишут заявления об уходе на имя президента Владимира Путина.
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Главы двух республик объявили 20 марта об уходе. Губернатор Алтая Александр Бердников спустя 13 лет после назначения написал заявление об отставке, сообщает "ФедералПресс". В отставку подал и глава Калмыкии Алексей Орлов – он занимал главный руководящий пост в республике с 2010 года, напоминает "Царьград".

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Челябинская область на время осталась без руководителя: глава региона Борис Дубровский добровольно оставил пост. Он возглавлял регион в течение пяти лет. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке после шести лет пребывания в должности.

Видно, что губернаторский звездопад затронул в основном политических тяжеловесов – они долго возглавляли свои регионы, многие зарекомендовали себя с положительной стороны. И все же отставки губернаторов связаны с курсом на обновление кадров, который провозгласил президент.

До конца недели Кремль должен определиться со списком регионов, в которых руководители потеряют должности. Все они смогут принять участие в осенних выборах, переизбраться на новый срок и снова возглавить свои республики и области. В сентябре этого года губернаторов изберут как минимум в 18 регионах, в девяти из них главы сменились прошлой осенью.

Во власти не видят ничего необычного в массовых отставках губернаторов. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала этот процесс плановым. Ушли еще не все – этот процесс может завершиться к середине апреля.

Валентина Матвиенко не видит в отставках губернаторов ничего необычного. Фото: www.globallookpress.com

"Идет нормальный плановый процесс, замена губернаторского корпуса", – сказала Матвиенко. Губернаторы покидают посты по разным причинам: у кого-то заканчивается второй срок, кто-то переходит на другую работу. Как сказала глава верхней палаты парламента, с учетом новых задач, стоящих перед страной, востребованы новые управленцы с новым видением.

Автор: Александр Комаров20 марта 2019, 13:36

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