Турчак отметил социальную направленность послания президента

Послание президента Федеральному собранию имело выраженную социальную направленность. Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

В речи Владимира Путина четко прослеживаются три темы - справедливость, сбережение народа и поддержка семей, отметил Турчак. "Сегодняшнее послание – это послание прямого действия. Это прямые поручения, а не обращения к правительству и губернаторам с просьбой рассмотреть или подготовить предложения", – сказал политик.

Он особо отметил, что глава государства сформулировал конкретные задачи на 2019 год, потому что люди хотят видеть результат сейчас, а не через шесть лет. "Важно, что в демографическом пакете подчеркнуто, что средства выделяются именно тем, кто больше всех в них нуждается", – добавил Турчак.

Единоросс обратил внимание на то, что президент сформулировал ключевые показатели эффективности работы власти. Статистика и цифры теперь не важны, будут учитываться конкретные мнения и удовлетворенность самих людей.

Депутатскому корпусу на всех уровнях необходимо максимально быстро обеспечить законодательное сопровождение всех озвученных президентом инициатив.

Путин: Должно быть снижено налоговое давление на многодетные семьи. Принцип простой: больше детей - меньше налогов! pic.twitter.com/zMXLRbVWUn — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 февраля 2019 г.

Президент Владимир Путин выступил 20 февраля с ежегодным посланием Федеральному собранию. Оно было посвящено в основном решению внутренних социальных проблем страны: президент много говорил о повышении пенсий, выправлении демографической ситуации, о проблемах здравоохранения. В частности, было заявлено, что на лечение онкологических заболеваний из бюджета выделят триллион рублей.