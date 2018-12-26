Петербургских вице-губернаторов отправили в отставку после жалобы Путину
Временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов принял отставку вице-губернаторов Михаила Мокрецова и Игоря Албина. Имя Албина упомянула 20 декабря во время ежегодной пресс-конференции президента журналистка Алла Андреева. Она пожаловалась Владимиру Путину на ввод недостроенных домов в Петербурге.
Игорь Албин с 2014 года отвечал, в частности, за вопросы капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры, градостроительство. Теперь контролем и координацией деятельности этих сфер будет заниматься вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко.
Михаил Мокрецов занимался вопросами экономического планирования города, финансовой политикой Санкт-Петербурга, бюджетом города. После его отставки деятельностью финансового блока временно займется вице-губернатор Сергей Мовчан.
Как отмечает "Фонтанка", разговоры об отставке Албина периодически возникали. Ситуация обострилась осенью 2018-го, после назначения Александра Беглова на должность врио губернатора. Албин получил внушение на предновогоднем заседании городского правительства. Позже чиновник заявил, что готов покинуть пост из-за проблем обманутых дольщиков.
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