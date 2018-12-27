Пора поработать как следует: Путин дал строгий наказ

Президент России встретился с вновь избранными губернаторами. Глава государства призвал их мобилизоваться.

Владимир Путин дал наказ главам субъектов страны: собрать накопленный опыт и показать свою состоятельность, чтобы россияне не обманулись. Он отметил, что губернаторам необходимо исполнить обещания, данные в ходе избирательной кампании.

При этом президент добавил, что у каждого из собравшихся – разный жизненный и административный опыт... "Сейчас вам нужно мобилизовать все то, чем вы располагаете… – и поработать как следует, отложив все другие интересы и приоритеты, на благо людей", – цитирует Путина РИА Новости.

Также российский лидер пожелал главам регионов успехов и достижения целей, которые те себе поставили. Отметим, что на встречу с Владимиром Путиным прибыли руководитель Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Приморья Олег Кожемяко, глава Хабаровского края Сергей Фургал, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.

Напомним, 30 октября Владимир Путин провел встречу с бывшими главами регионов страны. Президент поблагодарил их за проделанную работу.

Ранее, в мае, российский лидер подписал указ о создании автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей", главная цель которой – повышение уровня благополучия граждан. Эту же цель Владимир Путин считает смыслом своей жизни.