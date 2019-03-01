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Политика

Между Западом и Россией: интриган Лукашенко ведет двойную игру

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Александр Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с 1994 года. За это время он приноровился вести двойную игру: заигрывать с Западом, который обложил его санкциями и периодически наносить уколы России, благосклонно относящейся к его непростому нраву.

Продолжение: Лукашенко сговорился с американцами за спиной у Путина
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В последние годы отношения России и Белоруссии напоминают американские горки: Батька то накинется на Москву с очередными нелепыми обвинениями, то начнет признаваться в любви к россиянам. Странное поведение Александра Лукашенко объясняется достаточно просто: он извлекает личную выгоду, играя по двум направлениям.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Главный вопрос, который возникает при оценке отношений Москвы и Минска – что, собственно, связывает наши два государства, помимо вхождения в искусственное политическое образование под названием Союзное государство?

Создавая его в 1996 году Борис Ельцин и Александр Лукашенко строили далеко идущие планы: речь шла о полном объединении стран с введением единой валюты. Как известно, этого не произошло, но, спустя два десятилетия, Лукашенко вдруг заговорил о той самой единой валюте. Казалось бы, с чего вдруг Батьке это понадобилось? Ответ лежит на поверхности: у Белоруссии кончились деньги.

В начале этого года Лукашенко выдвинул России ультиматум: мол, если Москва не компенсирует ему потери за недружественные цены на нефть, то потеряет защитника на западном направлении. Кроме того, президент вдруг заговорил о какой-то мифической угрозе белорусскому суверенитету, которая исходит, в том числе, и от России. Прозвучало даже слово "майдан".

Лукашенко любит поиграть в хоккей с Путиным. Фото: president.gov.by

По странному совпадению эти заявления напоминают аналогичные претензии со стороны Украины, которая думает о том, что Россия спит и видит свои танки в центре Киева. Неужели Батька тоже полагает, что у Москвы  больше нет других проблем, как завоевывать Белоруссию, которая юридически и так составляет с ней одно государство.

Стоит напомнить, что никто из наших политиков или общественных деятелей не упрекает Александра Лукашенко в том, что он до сих пор не признал Крым российским. Хотя, казалось бы, здесь и так все очевидно: Россия и Белоруссия представляют собой одно государство и поэтому взгляд на международные политические процессы у нас должен быть один. К примеру, невозможно представить, что руководитель какого-нибудь российского региона вдруг скажет: "Я считаю Крым украинским".

В Сочи Путин и Лукашенко часто катаются на лыжах. Фото: president.gov.by

Тем не менее, Лукашенко все сходит с рук. Он продолжает налаживать связи с Европой, вымаливая у нее прощения за то, что задержался у власти более чем на два десятилетия. Одновременно с этим Батька грозит пальцем России, шантажируя ее нелепыми заявлениями. Но, очевидно понимая, что без России ему не жить, он поддерживает дружбу с Владимиром Путиным, приезжая к нему в гости по два раза в месяц.

Не исключено, что в недалекой исторической перспективе Москва и Минск проведут референдум о настоящем объединении. Ведь братский союз русских и белорусов складывался столетиями, но развела их по разным углам не война, и не ссора,  а распад СССР, после которого миллионы семей оказались разорваны новыми государственными границами.

Автор: Александр Комаров1 марта 2019, 21:54
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