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Политика

Истеричный Лукашенко набросился с претензиями на Путина

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошел вразнос. Батька решил высказать все претензии, которые у него накопились к России. В ходе общения с общественностью глава братской республики сделал ряд жестких заявлений. 
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Лукашенко обвинил Кремль в лоббировании интересов крупного бизнеса, что, по мнению главы государства, "парализует" развитие отношений Москвы и Минска.

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Истеричным тоном Батька потребовал перестать называть Белоруссию нахлебником России. "Когда народ это слышит, мне никаких союзов не хочется", – сказал Лукашенко.

В доказательство, что выстроенная им система не паразитирует на России, Батька напомнил, что Минск ежегодно платит около миллиарда долларов по российским кредитам.

Особую обиду Лукашенко вызвал займ на строительство АЭС. Россия выдала его Белоруссии под 4,8% годовых. Тогда как для Армении ставка составила 3%, пожаловался он.

Прошелся Лукашенко и по военно-техническому сотрудничеству двух стран. Глава государства снова выставил Москву в неприглядном свете, заявив, что Россия ничего не платит для размещения двух военных баз.

Свое реальное отношение к укреплению Союза двух стран Лукашенко раскрыл, когда заявил, что объединения не хотят 98% белорусов. По его словам, выросли новые поколения, которые хотят дружить с Россией, но "жить в отдельной квартире".

Эксперты между тем предупреждают, что Лукашенко выбрал антироссийский курс и намерен сближаться с Западом. В доказательство приводится обилие критических замечаний в адрес России в белорусских СМИ, постепенное вытеснение русского языка белорусским, повсеместное внедрение новых культурных символов (вышиванки и орнаменты), а также шашни Батьки с националистами. 

Автор: Иван Поляков1 марта 2019, 14:23
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Как живет ушлый скандалист Лукашенко

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