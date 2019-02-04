Порошенко обвинили в работе на Путина

Украинские власти провалили интеграцию в Евросоюз и НАТО, а президент Петр Порошенко стал тем самым "реваншем России", которым он пугает избирателей. С таким резким заявлением в Верховной раде выступила вице-спикер Оксана Сыроед. Парламентарий представляет оппозиционную партию "Самопомощь" мэра Львова Андрея Садового.



Порошенко обещает вступление Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс, но в реальности дело ограничивается разговорами. "Выполнение соглашения об ассоциации с ЕС провалено", – заявила Сыроед.

По ее словам, жизнь украинцев при президенте Порошенко все дальше от европейских стандартов, а разворовывание бюджета приобрело угрожающие формы, не соответствующие критерию цивилизованной страны.

Депутат Верховной рады призвала главу государства перестать пугать украинцев "реваншем России", если граждане не проголосуют за него. "Может, Петр Порошенко и стал тем реваншем России, которым нас так пугают?" - заключила Сыроед.

Между тем эксперты, проанализировав последние выступления Порошенко, пришли к выводу, что так или иначе ему придется договариваться с политиками, которые поддерживаются Москвой. Лидер Незалежной в своей предвыборной кампании делает акцент на том, что его проигрыш станет победой президента России Владимира Путина.

Столько дерьма, сколько собралось сегодня на Форуме Порошенко, я видел только один раз в своей жизни. Было это во времена моего мэрства, когда я с рабочей поездкой был на очистных сооружениях Харькова. Очень похожие впечатления. — Добкин Михаил (@mdobkin) 29 января 2019 г.

Политолог Петр Олищук увидел в таком тезисе "логическую проблему". Если за всеми остальными кандидатами в президенты Украины, кроме Порошенко, стоит Путин, то союз с ними – это сотрудничество с российским лидером, отметил эксперт. По мнению эксперта, без этого Порошенко не сможет победить во втором туре.

Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта, в списке кандидатов более 20 человек. Помимо Порошенко, это председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, актер Владимир Зеленский, глава "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко, руководитель фонда "Украинская перспектива" Александр Вилкул и другие политики.