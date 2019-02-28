В Кремле ответили на дерзкие требования к Путину

Русофобскими потугами назвали в Кремле попытки американских конгрессменов раскрыть доходы Владимира Путина. Пресс-секретарь президента воспринял эту новость с иронией.

В Кремле полагают, что к законопроекту о раскрытии активов Путина не стоит относиться серьезно. "Мы видим, что в последнее время законодатели США предпочитают очень много заниматься проблематикой России, главы государства, других официальных высокопоставленных лиц. Своих забот у них мало?" – задал риторический вопрос Дмитрий Песков.

Два депутата палаты представителей американского конгресса представили на суд своих коллег законопроект, согласно которому национальная разведка должна каким-то образом исследовать финансовое состояние российского президента и членов его семьи. Итоги расследования разведчики должны будут сообщить конгрессменам.Правда, не понятно для чего им нужна эта информация.



Документ, если он будет принят, ударит больше по Дональду Трампу, чем по российскому президенту. Дел в том, что авторы инициативы обвинили Белый дом в том, что тот допустил усиление влияния России.

Песков о конгрессменах США, решивших через спецслужбы выяснить «вопрос о доходах Путина»: То ли других забот у них мало, то ли в этом видят свою работу. Вряд ли стоит подходить к этому серьезно. Скорее всего, это русофобские потуги, к которым мы уже научились относиться с иронией pic.twitter.com/czkt2U5RDu — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 февраля 2019 г.

В январе в американский сенат уже был проект закона "О защите американской безопасности от агрессии Кремля", авторы которого потребовали представить информацию об имуществе Путина. Документ так и не был принят.

Напомним, что в соответствии с законами России, декларации о доходах чиновников, включая президента, ежегодно публикуются в открытом доступе. Согласно последним данным, в 2017 году Владимир Путин заработал около 19 миллионов рублей, он владеет квартирой площадью 77 квадратных метров, гаражом, двумя автомобилями "ГАЗ", "Нивой" и автоприцепом "Скиф".