В Москве стартовала программа "Мобильный избиратель"

Благодаря программе "Мобильный избиратель", столичные избиратели смогут проголосовать на выборах мэра города по месту своего фактического нахождения, а не по месту регистрации. Для этого необходимо лишь вовремя подать соответствующее заявление через портал Госуслуг, МФЦ или территориальную избирательную комиссию. Об этом журналистам сообщили руководители Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве и члены рабочей группы Мосгоризбиркома по образованию избирательных участков за пределами столицы.



Основная задача программы "Мобильный избиратель" – проинформировать горожан о предстоящих выборах мэра Москвы и нововведениях, которые позволят сделать процесс волеизъявления проще и удобнее. Заниматься информирование москвичей будет специально созданная группа из 4 тысяч сотрудников центров "Мои документы".



Впервые эта программа была запущена в рамках подготовки к выборам президента России и оказалась весьма востребованной. Благодаря ей, избиратель может отдать свой голос не по месту регистрации, а на любом удобном участке. Как сообщили в общественном штабе по наблюдению за выборами мэра, прием заявлений от желающих проголосовать по месту фактического нахождения начался сегодня, 25 июля.

Там рассказали, что отдать свой голос можно и в столице, и за ее пределами (избирательные участки созданы в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях. Чтобы воспользоваться такой возможностью требуется только заполнить заявление на портале gosuslugi.ru, либо обратиться в офис "Мои документы", либо в территориальный избирком.

Как отметил глава общественного штаба, председатель комиссии городской Общественной палаты по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов, такая система уже была задействована на прошедших в этом году выборах главы государства. По его словам, в ходе президентской кампании за пределами столицы проголосовали 242 тысячи москвичей.

В ходе выборов мэра Москвы, сообщил Венедиктов, на всех "дачных участках" будут находиться специально обученные наблюдатели, которые будут мониторить процесс волеизъявления граждан. "Таким образом, голосование на экстерриториальных участках будет полностью соответствовать "московскому стандарту" выборов", – заверил он, добавив, что в следующем месяце члены штаба объедут "дачных избирательных участков" (всего их будет создано 209) и проверят готовность к выборам.

Предстоящие выборы мэра Москвы должны еще раз доказать эффективность и удобство системы "Мобильный избиратель", уверен член рабочей группы Могоризбиркома по созданию участков за пределами Москвы, сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц. Он заявил, что уже сейчас является фактом, что "Мобильный избиратель" более востребован чем открепительные удостоверения. А выборы столичного градоначальника, заявил Мельконьянц, помогут донастроить эту систему.

"Необходимо выяснить, насколько адекватно была определена потребность избирателей в "дачных" участках, сколько из них в итоге прикрепились к таким участкам, – сказал он. – До этого требуется провести большую работу по информированию граждан и по разъяснению им всех нюансов использования нового избирательного механизма". В заключение Мельконьянц заявил, что "Мобильный избиратель" будет использоваться и впредь, потому что открепительные удостоверения уже практически полностью отменены: "Мы идем по пути развития экстерриториального голосования".

В свою очередь замглавы общественного штаба, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, занимающийся вопросами создания участков для голосования за пределами города, выразил уверенность что программа "Мобильный избиратель" придется по душе дачникам, которые до первых холодов предпочитают выезжать за город. "Дачников мы как раз относим к категории "мобильных избирателей", поскольку они получают возможность проголосовать там, где им удобно, не меняя своих планов", – сказал он, добавив, что общественный штаб по наблюдению за выборами мэра столицы будет внимательно мониторить все процессы: "Особенно ход голосования и подсчеты результатов на загородных избирательных участках".

Важность чистоты и честности предстоящих выборов подчеркнул и член рабочей группы Мосгоризбиркома по образованию избирательных участков за пределами столицы, депутат Госдумы Сергей Шаргунов. По его словам, послать своих наблюдателей на все действующие участки смогут любые партии, включая те, которые не участвуют в этих выборах. "Чем больше наблюдателей будут следить за процессом голосования и подсчета результатов, тем больше будет доверия к выборам со стороны избирателей, общества в целом", – заключил он.

Отметим, что предстоящие выборы мэра российской столицы примечательны и тем, что теперь время голосования в этот раз будет продлено. Если раньше отдать свой голос можно было с 8:00 до 20:00, то теперь время закрытия смещается на два часа – до 22:00. Напомним, выборы столичного градоначальника пройдут в единый день голосования 9 сентября. В числе их участников и действующий мэр города Сергей Собянин, который идет как самовыдвиженец.