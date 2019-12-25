"Рюмку водки или самогона": Лукашенко размечтался об отдыхе с Путиным

Вопросы интеграции России и Белоруссии в рамках строительства Союзного государства были вынесены на уровень глав стран, причем не по инициативе белорусской стороны. Александр Лукашенко признался, что предпочел бы вместо обсуждения подобных вопросов выпить рюмку водки или самогона с Владимиром Путиным.

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