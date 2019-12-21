"Сладко не будет": скользкий Лукашенко остался с носом после встречи с Путиным

Романчук заявил, что в 2020 году белорусов ждет "интеграционный hardcore". "Ведь все договоренности с Кремлем – это всегда пакетные, ассиметричные сюжеты. Их острота зависит от эмоционального отношения Путина и его близкого окружения. А здесь, судя по лицам на переговорах, симпатий к политике белорусского президента явно нет", – считает эксперт.
Политолог добавил, что условия торговли, сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, сельского хозяйства и промышленности грозят ухудшиться для Беларуси на 3 – 5% ВВП. "Это гарантированная рецессия белорусской экономики, как минимум, на 3% ВВП. Волшебного способа закрыть все дырки в бюджете, найти альтернативу российскому рынку сбыта нет. Магии и харизмы личности А. Лукашенко явно не хватит, чтобы в одночасье открыть для Беларуси рынки Евросоюза. Слишком долго белорусские госпредприятия пребывали в состоянии бюджетной неги и защиты от конкуренции", – пишет Романчук на своей странице в "Фейсбук".
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