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Политика

Володин предостерег Японию от пересмотров Второй мировой

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Заявления из Японии о принадлежности Курильских островов – угроза территориальной целостности России, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал Токио помнить об уроках истории. 
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Претензии, которые звучат из страны восходящего солнца относительно Курил, подрывают доверие России и Японии друг к другу, сказал спикер Госдумы. "Мы воспринимаем их как угрозу территориальной целостности и суверенитету России", – подчеркнул он.  

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Володин напомнил, что отношения двух стран строятся на открытости и отсутствии двойных стандартов. Но заявления с призывом объявить Курилы японскими нарушают эти принципы, указал председатель нижней палаты.   

"Отдают ли себе в этом отчет японские политики? Еще куда более важный вопрос: в чьих интересах делаются подобные заявления? " – возмутился спикер Госдумы.   

Володин предостерег Японию от пересмотра итогов Второй мировой войны, подчеркнув, что это не пойдет на пользу Токио. "История учит нас, что неверно усвоенные уроки прошлого обязательно накажут нерадивого ученика", – подчеркнул он. В Компартии Японии должны это понимать, сказал спикер.   

Ранее глава Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии отметился провокационным заявлением. Он призвал на переговорах с Москвой объявить все острова Курильского архипелага частью страны восходящего солнца.

Автор: 15 декабря 2019, 23:12

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