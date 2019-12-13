Не Тимошенко: объявлено о назначении нового премьер-министра Украины

Правительство Алексея Гончарука, по всей видимости, не оправдало ожиданий украинцев. Его рейтинги падают на протяжении нескольких месяцев. На этом фоне сделано заявление о новом главе правительстве. Речь идет об одном из влиятельных министров.



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