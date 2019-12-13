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Политика

Не Тимошенко: объявлено о назначении нового премьер-министра Украины

Новости Украины, 2019. Фото: www.globallookpress.com
Правительство Алексея Гончарука, по всей видимости, не оправдало ожиданий украинцев. Его рейтинги падают на протяжении нескольких месяцев. На этом фоне сделано заявление о новом главе правительстве. Речь идет об одном из влиятельных министров.

Продолжение: В России поставили условие для рукопожатия Путина и Зеленского
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Нового премьер-министра Украина получит в ближайшие полтора месяца. Максимум до февраля Алексей Гончарук покинет должность главы кабмина. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

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 Арсен Борисович Аваков

Арсен Борисович Аваков глава МВД Украины

Кто сменит непопулярного премьер-министра? Ранее ходили слухи, что на эту должность претендует связанный с олигархом Игорем Коломойским юрист Андрей Богдан. В настоящее время адвокат возглавляет офис президента Владимира Зеленского.

Но в борьбу за премьерское кресло вступил глава МВД Арсен Аваков. Примечательно, что эту должность он занимал еще во времена Петра Порошенко. Смена власти в стране позиции Авакова не пошатнула. Наоборот, у влиятельного чиновника появились новые возможности.

"Буквально сейчас в Киеве проходят очень интенсивные переговоры о том, чтобы до февраля премьером был Аваков", – передает слова Царева портал "ПолитНавигатор".

Арсен Аваков, новости Украины. Фото: www.globallookpress.com

По словам экс-парламентария, министр внутренних дел ведет двойную игру. Одной рукой он давит на президента с помощью подручных радикалов, а другой – отгоняет их от президента, зарабатывая политические очки.

"Зеленский очень им доволен, и действительно, сейчас идет речь о том, что он будет премьер-министром, и Коломойский тоже работает в этом направлении", - отметил бывший депутат.

Конкуренцию амбициозному министру может составить глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Слухи о ее втором премьерстве ходили еще во времена президентских выборов. Якобы ей обещали кресло за поддержку скандального законопроекта о приватизации земли.

Автор: 13 декабря 2019, 13:17

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Аваков и будет им, не зря же он сейчас решил выплыть, заложив всех, кто ему не нужен!!
1

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