Не Тимошенко: объявлено о назначении нового премьер-министра Украины

Нового премьер-министра Украина получит в ближайшие полтора
месяца. Максимум до февраля Алексей Гончарук покинет должность главы кабмина.
Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
Кто сменит непопулярного премьер-министра? Ранее ходили слухи, что на эту должность претендует связанный с олигархом Игорем Коломойским юрист Андрей Богдан. В настоящее время адвокат возглавляет офис президента Владимира Зеленского.
Но в борьбу за премьерское кресло вступил глава МВД Арсен Аваков. Примечательно, что эту должность он занимал еще во времена Петра Порошенко. Смена власти в стране позиции Авакова не пошатнула. Наоборот, у влиятельного чиновника появились новые возможности.
"Буквально сейчас в Киеве проходят очень интенсивные переговоры о том, чтобы до февраля премьером был Аваков", – передает слова Царева портал "ПолитНавигатор".
По словам экс-парламентария, министр внутренних дел ведет двойную игру. Одной рукой он давит на президента с помощью подручных радикалов, а другой – отгоняет их от президента, зарабатывая политические очки.
"Зеленский очень им доволен, и действительно, сейчас идет речь о том, что он будет премьер-министром, и Коломойский тоже работает в этом направлении", - отметил бывший депутат.
Конкуренцию амбициозному министру может составить глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Слухи о ее втором премьерстве ходили еще во времена президентских выборов. Якобы ей обещали кресло за поддержку скандального законопроекта о приватизации земли.
Популярные темы форума
Умер Юрий Лужков
Почему нет службы,по собиранию бомжей !
Как вы относитесь к ИНЦЕСТУ?
О жертвах
Мой первый мужчина
Привет уродики! Соскучились?)))
Замуж за мусульманина
Ненависть к родителям.
ТЕМА ПРО БОМЖЕЙ ,КОТОРЫХ НЕ СОБИРАЮТ ,ПРОДОЛЖАЕМ.
Тема ПРО ЛИШНИХ ЛЮДЕЙ,ИЛИ КАК КИНУЛИ ИХ В 90,и сейчас продолжают.