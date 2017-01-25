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Арсен Борисович Аваков

глава МВД Украины
Арсен Борисович Аваков
  • Дата рождения: 2 января 1964
  • Место рождения: город Баку, Азербайджанская СССР, СССР
  • Знак зодиака: Козерог
  • Жена/Муж: Инна Авакова
  • Дети: Александр

Арсен Аваков родился 2 января 1964 года в Баку, с 1966 года постоянно проживает на Украине. По профессии – инженер, работал в Харьковском Политехе и в НИИ охраны вод. В 1990 году пошел в бизнес, учредил и возглавил АО "Инвестор", позже создал коммерческий банк "Базис". Входит в число 200 самых богатых граждан Украины. В начале 2000-х занялся политикой, работал в Харьковском горсовете. В 2005 году возглавил Харьковскую горадминистрацию, в 2010 году отправлен в отставку за использование административного ресурса во время подготовки ко второму туру президентских выборов.

По итогам парламентских выборов 2012 года избран народным депутатом Украины по спискам объединенной оппозиции "Батькивщина". Во время Евромайдана занимался инфраструктурой протестного лагеря в центре Киева: баррикадами, палаточным городком и питанием. В правительстве Петра Порошенко занял пост министра внутренних дел.

Аваков запомнился участием в скандале на заседании Национального совета реформ: после перепалки с председателем Одесской областной администрации Михаилом Саакашвили министр бросил в оппонента стакан с водой.

В 2012 году обвинялся на Украине по факту злостного превышения власти и должностных полномочий, был объявлен в международный розыск. В 2014 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Арсена Авакова, обвинив его в организации убийств, применении запрещенных средств и методов ведения войны, воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов и похищении людей во время вооруженного противостояния на юго-востоке Украины.

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