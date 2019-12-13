Киеву пообещали бойню после нападения на Донбасс

Главным итогом переговоров "нормандской четверки" в Париже должна была стать готовность украинской стороны выполнить взятые на себя обязательства по минским соглашениям. Однако украинские политики приложили максимум усилий, чтобы сорвать этот процесс, намекнув на возможность очередного вторжения в Донбасс.

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