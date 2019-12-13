Киеву пообещали бойню после нападения на Донбасс

По международной репутации Владимира Зеленского нанесен серьезнейший удар. Действия и заявления украинских политиков показали, что президент не в силах заставить их исполнять свою волю.
Глава МВД Украины Арсен Аваков вместо обещаний выполнить минские соглашения намекнул на очередную военную операцию в Донбассе. Чиновник заметил, что "всем не нравится "формула Штайнмайера", а лично для него самым спорным является пункт о народной милиции.
Вместо представителей Донбасса, считает он, регион должны контролировать силовики под руководством Киева. "Мы готовы, как только дипломатами будет заключено адекватное соглашение, своими полицейскими силами зайти и обеспечить порядок", – цитирует "Царьград" Авакова.
Аваков назвал роспуск народной милиции ДНР и ЛНР условием проведения выборов там. Ай, молодца! А давайте тогда обсудим такую идею: условием проведения местных выборов в Киеве и Львове будет роспуск вооружённых сил Украины и заход туда народной милиции ДНР и ЛНР! Чего уж там!— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) December 13, 2019
Подобные условия министр назвал поисками компромисса. Однако во время переговоров в Париже в нормандском формате стороны пришли к единому мнению: минские соглашения не подлежат изменениям и должны выполняться.
Попытка ввести на территории Донецкой и Луганской народных республик украинских силовиков будет расцениваться как акт агрессии. При этом для них это может закончиться бойней, о чем свидетельствуют прошлые попытки Киева.
"Так ведь уже несколько раз пробовали зайти. После этого и появились "Минск-1" и "Минск-2", – на своей странице в "Телеграме" напомнил ведущий Владимир Соловьев.
Действительно, минские соглашения были заключены и дополнены, когда большое число украинских силовиков попали в окружение после попытки "опрокинуть" оборону ополченцев. От тотального уничтожения их спасло то, что власти ДНР и ЛНР были нацелены на переговоры, чтобы мирным путем отстоять свои интересы.
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