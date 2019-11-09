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Политика

Сказочник Зеленский опустился ниже плинтуса на международном форуме

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Киевском международном экономическом форуме, где сообщил, что иностранцы приехали в "действительно феноменальную страну", являющуюся "одним из самых интересных и привлекательных стартапов на планете Земля".
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Оказывается, что это было еще не все, и глава Украины решил продолжить свою речь и заявил, что украинцы подарили человечеству первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли. Но на этом он не остановился и продолжил вещать с трибуны о своей неординарном видении мира.

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"Украинцы создали прообраз рентгена, и, кстати, компакт-диск. Украинцы изобрели почтовый индекс, технологию электрического трамвая, построили самый большой в мире самолет, создали такие сервисы, как PayPal и WhatsApp", – заявил Зеленский.

По его словам, Украина является алмазом, которому нужны внутренние реформы и внешние инвестиции для превращения в настоящий бриллиант не только в сердце Европы, но и во всем мире. 

Пользователи соцсетей сразу же начали шутить на тему того, что все в мире было сделано украинцами, просто никто об этом не знает.

Кроме того, как передает "Комсомольская правда" многие отметили, что экс-президент Украины Петр Порошенко тоже мог ошарашить всех, назвав русского националиста, изобретателя Игоря Сикорского украинцем. Или русского же художника армянского происхождения Ивана Айвазовского причислял к выдающимся украинцам.

Ранее сообщалось, что во второй половине 2020 года Россия получит новые рычаги давления на Украину. Зеленский вряд ли сможет противостоять Москве – ему придется пойти на уступки. Националисты, протестующие против любых договоренностей с Кремлем, уже угрожали свергнуть главу государства. 

9 ноября 2019, 17:42
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Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

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