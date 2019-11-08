Измученный работой Зеленский завопил от отчаяния

Владимиру Зеленскому не легко справляться со свалившимися на его плечи обязанностями. Президент Украины старается быть сдержанным на публике, но иногда эмоции прорываются наружу. В одном из интервью глава государства признался: работа убивает в нем человека.



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