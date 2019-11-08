Измученный работой Зеленский завопил от отчаяния

О своей усталости Зеленский рассказал в интервью
"Откровенно с президентом", опубликованным на сайте его
администрации. Он пожаловался, что работа изнуряет и отнимает у него все силы.
К ней привыкнуть невозможно, отчаянно заявил Зеленский. "Это реальная жизнь, очень сложная. Очень сложная профессия, забирает все силы, время и иногда желание", – сказал глава государства.
По признанию Зеленского, к концу дня он превращается в "какой-то организм", который не хочет ни думать, ни чем-либо заниматься. "Даже не понимаешь иногда, о чем говорит семья", - пожаловался украинский лидер.
Перемены в Зеленском отмечают и журналисты. По словам Дмитрия Гордона, президент работает на износ и за прошедшие несколько месяцев сильно изменился. "Синяки под глазами. Недоспавший, недоевший", - сказал журналист в интервью "Комсомольской правде".
Когда-то улыбчивый и позитивный, сегодня Зеленский производит тягостное впечатление. Лицо политика выражает безнадежность и грусть, прокомментировала внешний вид президента Украины психолог Светлана Филатова.
Она заметила, что у главы государства появились большие круговые мешки под глазами. "Самый плохой вариант", – сказал эксперт в эфире НСН. Этим Владимир Зеленский начинает напоминать своего предшественника Петра Порошенко, который сильно сдал к концу президентского срока.
Популярные темы форума
Зачем дуры рожают даунов, а потом ними кичатся??
Аида, я Вас ищу!
Задай вопрос Волочковой
Самые сексуальные!
Что делать с родителями?
Месячные не идут 2 месяца
Все, кто пишет на этом форуме, админы!
Петров или Козловский?
Приснилось,что муж ездит к любовнице
У Ксении Собчак сегодня днюха. Поздравим?