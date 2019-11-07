Тоска в глазах: Зеленский готовится к позорному провалу

Сразу после развала Советского Союза Украина воспринималась многими как одна из самых перспективных стран СНГ. Благодаря политике советского руководства в предыдущие годы она могла похвастаться развитыми промышленными центрами и колоссальными аграрными возможностями, а от проблем РСФСР была счастливо избавлена.
Согласно прогнозам некоторых специалистов всего несколько лет умелого руководства, и по уровню своего благосостояния Украина обгонит и перегонит Францию. Чем больше проходило времени, тем иллюзорнее становились эти воздушные замки. Каждый следующий президент приходил на волне народной любви, а уходил под неодобрительные крики, дескать, именно он и развалил страну.
Сами же встающие за штурвал политики, кажется, не обладали практически никакими возможностями переломить ситуацию и просто досиживали свой срок передавали Украину в руки своему сменщику во все более плачевном состоянии. Владимир Зеленский пришел к власти в тот момент, когда, как шутят в Сети, страну проще добить, чем пытаться спасти.
Каррент муд pic.twitter.com/YjxaH6MggS— Илья Кайфожор (@igap) November 7, 2019
Еще совсем недавно избирателям, да и, возможно, самому Владимиру Зеленскому, казалось, что исправить все проблемы Украины не составляет больших проблем. В конце концов, получилось же это у персонажа, которого он сыграл в сериале "Слуга народа" – простого учителя истории Василия Голобородько. У самого бывшего шоумена, променявшего карьеру актера на кресло президента и с таким азартом взявшего в свои руки бразды правления, так просто уже не вышло.
Фильм "Слуга народа" я не смотрел, но, говорят, там есть момент, когда Голобородько жестко посылает МВФ.— Чё делается-то... (@Universpatriot) November 5, 2019
Так вот, в реальности МВФ послал Зеленского. Вопрос кредита Украине снят с повестки после ознакомления с данными о причастности Зе и Ко к отмыванию денег на территории США.
Выяснилось, что для президента Украины не достаточно просто быть современным, пару раз проехаться до работы на велосипеде, переименовать администрацию в офис и быть немного демократичнее при общении с журналистами и избирателями. Выяснилось, что Украина буквально умирает из-за накопившихся проблем.
Коррупция, нищета, рыскающие по стране вооруженные организованные преступные группировки, и что самое страшное – не угасающий национальный конфликт. Небольшая, но крайне активная часть украинского общества, как оказалось, только и мечтает о том, как бы уничтожить или хотя бы заставить замолчать несогласное с ними большинство. И определенных успехов радикально настроенные националисты уже успели добиться.
Резидент Comedy Club Андрей Молочный, несколько лет назад переехавший из Украины в Россию: pic.twitter.com/efwDorvCGu— Голос Мордора (@spacelordrock) November 7, 2019
Каждая из этих проблем для своего решения требует не только продуманного командой профессионалов плана, но и сильной политической воли. Может ли ей похвастаться Владимир Зеленский? Совсем не факт.
Возможно именно поэтому все чаще на фотографиях и видео с президентом Украины можно заметить тоску в глазах политика. Как шутят пользователи Сети, Владимир Зеленский просто проснулся однажды утром и понял, что все произошедшее с ним – не ночной кошмар, а реальность. Вместо сцены, телевизионных гонораров и ролей в кино его ждет неуютный кабинет в центре Киева, интриги оппонентов, ненависть радикалов и растущее презрение тех, кому он должен был, но не смог, помочь. Иными словами, Владимир Зеленский понимает, что движется к позорному провалу, но ничего не может изменить.
November 7, 2019
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