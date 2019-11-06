Лукашенко перешел в атаку после позорной порки от Медведева

Настоящий скандал с Александром Лукашенко разгорелся после того, как белорусский лидер во время беседы с казахстанскими журналистами назвал Великую Отечественную "не нашей войной". Подобный демарш лично прокомментировал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"Наши отцы и деды защищали нашу землю, это не участие в чужих войнах. Поэтому для меня очень странно слышать такие слова", – заметил глава российского правительства. Для скандалиста Александра Лукашенко этот простой довод стал звонкой пощечиной, которая, судя по всему, сильно задела президента Белоруссии. Сдержанная и обдуманная реакция Москвы, которая просто обратилась к исторической памяти и общему прошлому, нагляднее любых слов доказала, что правда на ее стороне и выставила белорусского лидера на посмешище.
Лично оправдываться за необдуманное заявление Батька не стал – от его лица выступила пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. Она попыталась объяснить, что слова политика были вырваны из контекста. "Говоря об этом, президент имел в виду, что навоевались – и Беларусь, и Россия – хватит!", – заявила она.
И сразу после этого официальный представитель Александра Лукашенко перешла в атаку. "Если кто-то в постсоветский период и отрекался от чего-то, то делалось это не в Беларуси, а в самой России, и не единожды!", – подчеркнула Наталья Эйсмонт. Она обратила внимание на то, что Россия перестала бескорыстно экономически поддерживать Белоруссию и пытается перевести взаимоотношения с ней в деловое русло.
После этого как по команде с критическими замечаниями в адрес России и Дмитрия Медведева выступили белорусские каналы. В лучших традициях своих украинских коллег журналисты не гнушались откровенными манипуляциями фактами. В частности, зрителям было объявлено, что Россия сама спровоцировала вторжение Наполеона во время Отечественной войны 1812 года и объявление войны Германией в 1914 году.
Популярные темы форума
Задай вопрос Волочковой
Зачем дуры рожают даунов, а потом ними кичатся??
Вы письку показывали свою?
Опять концерт Пугачевой. Да когда же она уже перестанет хрипеть на сцене и свалит!
Месячные не идут 2 месяца
Самые сексуальные!
Аида, я Вас ищу!
Почему Лолиту бросают мужчины?
Все, кто пишет на этом форуме, админы!
Что делать с родителями?