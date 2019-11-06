Уже скоро: предсказана война России с Белоруссией

Дело принимает серьезный оборот, ситуация накаляется,
предупредили эксперты. По словам политолога Павла Усова, Москва приступила к информационной бомбардировке Минска.
Он отметил резкую реакцию премьер-министра России Дмитрия Медведева на слова Александра Лукашенко о "не наших войнах". Ранее президент Белоруссии заявил, что его страну всегда втягивали в "чужие" конфликты, в том числе в Отечественную войну 1812 года и Вторую мировую.
Чем ближе подписание соглашения об углубленной интеграции, тем больше разногласий между двумя государствами. "Возможно, Минск продолжает блокировать важные пункты этой программы. 8 декабря Кремлю нужна полная интеграционная капитуляция Беларуси", – пояснил эксперт в беседе с "Белорусской правдой".
Подписать документы президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют 8 декабря. Москве, по словам Усова, нужно заставить белорусского лидера поставить подпись под соглашениями. Документ будет содержать невыгодные Минску пункты, считает политолог.
Однако подписать соглашение – мало. После этого Кремль будет принуждать Лукашенко к выполнению договоренностей, полагает Усов. На это у Москвы есть около года, до конца предвыборной кампании белорусского лидера, сказал политолог.
"Тогда давление еще больше усилится. Думаю, что настоящая война развернется после 8 декабря", – прогнозирует Усов.
Содержание соглашения об интеграции пока не известно. Предполагается, что Лукашенко и Путин договорятся о единой социально-экономической политике, общем гражданском кодексе и налоговом законодательстве. Речи о политическом объединении пока не идет.
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