Уже скоро: предсказана война России с Белоруссией

Отношения между Москвой и Минском не такие гладкие, как могут показаться на первый взгляд. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опасается интеграции с Россией и пытается наладить контакт с Западом. Эксперты заговорили о скорой войне.



Дело принимает серьезный оборот, ситуация накаляется, предупредили эксперты. По словам политолога Павла Усова, Москва приступила к информационной бомбардировке Минска.



Он отметил резкую реакцию премьер-министра России Дмитрия Медведева на слова Александра Лукашенко о "не наших войнах". Ранее президент Белоруссии заявил, что его страну всегда втягивали в "чужие" конфликты, в том числе в Отечественную войну 1812 года и Вторую мировую.

Чем ближе подписание соглашения об углубленной интеграции, тем больше разногласий между двумя государствами. "Возможно, Минск продолжает блокировать важные пункты этой программы. 8 декабря Кремлю нужна полная интеграционная капитуляция Беларуси", – пояснил эксперт в беседе с "Белорусской правдой".

Подписать документы президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют 8 декабря. Москве, по словам Усова, нужно заставить белорусского лидера поставить подпись под соглашениями. Документ будет содержать невыгодные Минску пункты, считает политолог.

Однако подписать соглашение – мало. После этого Кремль будет принуждать Лукашенко к выполнению договоренностей, полагает Усов. На это у Москвы есть около года, до конца предвыборной кампании белорусского лидера, сказал политолог.

"Тогда давление еще больше усилится. Думаю, что настоящая война развернется после 8 декабря", – прогнозирует Усов.

Содержание соглашения об интеграции пока не известно. Предполагается, что Лукашенко и Путин договорятся о единой социально-экономической политике, общем гражданском кодексе и налоговом законодательстве. Речи о политическом объединении пока не идет.