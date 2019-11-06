"Тормозит интеграцию": оскорбившего россиян Лукашенко вывели на чистую воду

Во время пресс-конференции в Москве политолог Богдан Безпалько раскритиковал белорусского президента. По мнению эксперта, Александр Лукашенко откладывает решение вопросов политической и экономической интеграции двух государств. Он усомнился в том, что проект "дорожных карт" будет осуществлен.
"К сожалению, вопросы политической, экономической интеграции, даже роуминга сотовой связи не решаются по вине белорусской стороны, которая интеграцию откровенно тормозит. Последние заявления господина Лукашенко о том, что Великая Отечественная война уже "не наша война", хорошо это демонстрируют", – цитирует Безпалько "ПолитНавигатор".
Напомним, в ходе недавнего визита в Казахстан президент Белоруссии высказался о трагической роли своей страны. Александр Лукашенко заявил, что другие государства заставляли ее участвовать в вооруженных конфликтах, в частности в Первой мировой войне и Великой Отечественной.
"Это не наши были войны. Мы тем не менее горя хлебнули. Мы в последней войне треть нашего населения потеряли. В основном гражданского населения. В чем были виноваты дети, старики?" – заявил белорусский лидер.
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