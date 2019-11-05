Плохо кончит: предсказана судьба оскорбившего Путина Лукашенко

Станислав Шушкевич прокомментировал президентские выборы, намеченные на следующий год. По его мнению, избирательной кампании в республике не будет. "Последний год, когда выборы в Беларуси были признаны цивилизованными государствами, 1996-й", – цитирует политика портал Tut.by.



Если Батька изберется в следующем году, то будет руководить страной 30 лет. "Я вам скажу так: хорошо он не кончит", - сказал Шушкевич.

Ранее Александр Лукашенко отметился странным заявлением о "втягивании" белорусов в "чужие" войны. Такими он назвал Отечественную 1812 года, Первую и Вторую мировые войны.

Заявление белорусского лидера публицист Александр Халдей назвал преступлением. Он недоумевает: как после этого Батька будет смотреть в глаза Владимиру Путину? Эксперт напомнил, что отец российского президента воевал в Великую Отечественную.

Пресс-секретарь Лукашенко попробовала объяснить, что имел виду батька, когда говорил про "не наши войны" в Казахстане. Но у неё не вышло.



По её словам, фраза "вырвана из контекста" (ну конечно) и вообще Россия сама от всего отрекается. pic.twitter.com/TmwrIFLPFa