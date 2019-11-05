Плохо кончит: предсказана судьба оскорбившего Путина Лукашенко

Станислав Шушкевич прокомментировал президентские выборы,
намеченные на следующий год. По его мнению, избирательной кампании в республике
не будет. "Последний год, когда выборы в Беларуси были признаны
цивилизованными государствами, 1996-й", – цитирует политика портал
Tut.by.
Если Батька изберется в следующем году, то будет руководить страной 30 лет. "Я вам скажу так: хорошо он не кончит", - сказал Шушкевич.
Ранее Александр Лукашенко отметился странным заявлением о "втягивании" белорусов в "чужие" войны. Такими он назвал Отечественную 1812 года, Первую и Вторую мировые войны.
Заявление белорусского лидера публицист Александр Халдей назвал преступлением. Он недоумевает: как после этого Батька будет смотреть в глаза Владимиру Путину? Эксперт напомнил, что отец российского президента воевал в Великую Отечественную.
Пресс-секретарь Лукашенко попробовала объяснить, что имел виду батька, когда говорил про "не наши войны" в Казахстане. Но у неё не вышло.— Выпускайте Кракена! (@rlz_the_kraken) November 4, 2019
По её словам, фраза "вырвана из контекста" (ну конечно) и вообще Россия сама от всего отрекается. pic.twitter.com/TmwrIFLPFa
Высказался и премьер-министр Дмитрий Медведев. Недопустимо бросать тень на подвиг предков, защищавших свою землю от захватчиков, сказал он в ходе общения с журналистами.Медведев напомнил, что так было в 1812 году, во время Первой мировой войны, в годы Второй мировой и Великой Отечественной. "Для меня очень странно слышать такие слова", – прокомментировал премьер-министр высказывание Лукашенко.
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