Медведев влепил пощечину потерявшему стыд Лукашенко

Бросать тень на подвиг предков, защищавших родину, недопустимо, сказал премьер-министр в ходе общения с журналистами. Те, кто жил на территории России и Белоруссии защищали свою землю от захватчиков, отметил Медведев.
Он напомнил, что так было в 1812 году, во время Первой мировой войны, в годы Второй мировой и Великой Отечественной, сказал премьер-министр. "Наши отцы и деды защищали нашу землю, это не участие в чужих войнах. Поэтому для меня очень странно слышать такие слова", – прокомментировал Медведев слова Лукашенко.
Заявление Батьки возмутило и общественность. Публицист Александр Халдей назвал слова белорусского лидера "преступлением". В эфире ютуб-канала "ПолитВера" он напомнил, что отец президента России Владимира Путина воевал в Великую Отечественную.
Таким образом Лукашенко подает сигнал Западу, пытается показаться "своим", считает эксперт. Белорусский лидер пытается подменить историю, из-за чего Минск может окончательно порвать с Москвой, предупредил публицист.
Медведев ответил Лукашенко на «белорусов в 1812 и 1941 втягивали в чужие войны»:Люди жили на территории современных России или Белоруссии, но защищали свою землю от захватчиков. Наши отцы и деды защищали нашу землю. Это не участие в чужих войнах! Очень странно слышать такие слова pic.twitter.com/WlyKGVyO1c— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 4, 2019
Ранее во время общения с журналистами в Казахстане Лукашенко заявил, что белорусов заставляли участвовать в "чужих" войнах – 1812 года, Первую мировую, Великую Отечественную. "Это не наши были войны", – добавил президент.
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