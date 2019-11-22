Полный провал: рохля Зеленский обломал зубы о Порошенко

Обвинение, которое готовят бывшему президенту, не предусматривает содержание под стражей. Об этом сообщает анонимный телеграм-канал "Шаурма Зеленского".

Кроме того, в органах власти осталось осталось много людей, которые "сидят на зарплате Порошенко", сообщают неизвестные авторы. "Ну и в-третьих, наспех составленное дело очень легко развалить в суде", – пояснил телеграм-канал.

Сообщается, что новости из прокуратуры и других правоохранительных органах бывший президент узнает быстрее нынешнего. "По крайней мере, до 9 декабря Порошенко по серьезному никто трогать не будет", – отмечает "Шаурма Зеленского".

Нерешительность офиса Зеленского в отношении Порошенко удивляет, ведь глава государства курсе, что его предшественник причастен к протестам против встречи в Нормандском формате, сообщает телеграм-канал "Резидент". Так называемая партия войны, которую представляет экс-президент, не согласна на мир, их устроит только война, отмечают анонимные авторы.

Ранее в телеграм-каналах прошла информация, что Порошенко и Зеленский заключили соглашение. Якобы экс-президент получает иммунитет от уголовного преследования взамен на прекращение активной оппозиционной деятельности.

Британский журналист Оливер Кэрролл пишет, что уголовное дело, открытое ГБР в отношении Порошенко, может расколоть украинское общество.



- Как может "расколоть общество" посадка человека, у которого самый высокий антирейтинг в стране?!

Это наоборот сплотит наше общество!�� pic.twitter.com/pxxA09Eo1M