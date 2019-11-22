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Политика

Полный провал: рохля Зеленский обломал зубы о Порошенко

Петр Порошенко; Украина; новости. Фото: Globallookpress
Репрессии против Петра Порошенко и его окружения закончились, толком не начавшись. Привлечь к уголовной ответственности экс-президента и его людей у Владимира Зеленского не получится, сообщают источники.  
прочитано 457 раз

Обвинение, которое готовят бывшему президенту, не предусматривает содержание под стражей. Об этом сообщает анонимный телеграм-канал "Шаурма Зеленского".   

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Кроме того, в органах власти осталось осталось много людей, которые "сидят на зарплате Порошенко", сообщают неизвестные авторы. "Ну и в-третьих, наспех составленное дело очень легко развалить в суде", – пояснил телеграм-канал.   

Сообщается, что новости из прокуратуры и других правоохранительных органах бывший президент узнает быстрее нынешнего. "По крайней мере, до 9 декабря Порошенко по серьезному никто трогать не будет", – отмечает "Шаурма Зеленского".   

Нерешительность офиса Зеленского в отношении Порошенко удивляет, ведь глава государства курсе, что его предшественник причастен к протестам против встречи в Нормандском формате, сообщает телеграм-канал "Резидент". Так называемая партия войны, которую представляет экс-президент, не согласна на мир, их устроит только война, отмечают анонимные авторы.   

Ранее в телеграм-каналах прошла информация, что Порошенко и Зеленский заключили соглашение. Якобы экс-президент получает иммунитет от уголовного преследования взамен на прекращение активной оппозиционной деятельности.

Автор: 22 ноября 2019, 05:34

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