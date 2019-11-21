Обратитесь к Порошенко: назван настоящий виновный позора Украины с туалетами

Украина пытается втянуть Россию в свой "туалетный скандал". "Мне кажется, неправильно в такой ситуации делать две вещи: оправдываться и пытаться кому-то что-то доказать", – в беседе с корреспондентом "Дни.ру" заметил Николай Стариков. Он подчеркнул, что в Киеве ни за что не скажут слов благодарности в адрес Москвы, что бы она ни сделала.
"Поэтому правильная, с моей точки зрения, позиция такая: "Скажите спасибо, что Россия вернула вам корабли, которые нарушили российские границы". На этом точка. Никакого обсуждения здесь быть не должно", – добавил публицист.
"Мы, как воспитанные люди, возвращаем нарушителя в том виде, в котором его получили. Если у вас есть вопросы – обратитесь к своей пограничной службе и к бывшему президенту Порошенко, который довел ваш флот до такого состояния", – указал Николай Стариков на реального виновника позорного состояния украинских военно-морских сил.
Украинские катера идут в Одессу черепашьим ходом, потому что на них кипит напряжённая работа по демонтажу всего, начиная с розеток и кончая унитазами, чтобы по прибытию в порт приписки показать иностранным журналистам, какие россияне варвары.— Голос Мордора (@spacelordrock) November 20, 2019
Целым рядом последовательных неверных решений украинская сторона умудрилась превратить не самую приятную для себя ситуацию в настоящий позор едва ли не международного масштаба. Сперва под руководством Петра Порошенко три военных корабля страны совершили провокацию в Керченском проливе, вторгнувшись в территориальные воды России. Причем Киев не позволял международной общественности забыть о том, что Петр Порошенко подставил своих моряков, регулярно напоминая об этой истории.
Зато теперь при запросе "корабль унитаз" Яндекс в первых рядах выдаёт изображение украинских катеров.— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) November 20, 2019
Спасибо командующему ВМС Украины за помощь поисковику в нахождении правильных ответов.
Завершением этого эпизода должно было стать возвращение захваченных кораблей. Учитывая, что со стороны Москвы это было жестом доброй воли и своего рода авансом в преддверии встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского на переговорах в нормандском формате, похвастаться украинской стороне тут было нечем. Однако командующий ВМФ Украины Игорь Воронченко превратило ситуацию в откровенный позор, когда обвинил Россию в краже оборудования с кораблей, вплоть до плафонов и унитазов.
Наши молодцы, сделали видео до передачи. И не сразу опубликовали опровержение. Дали им вымазаться в дерьме по полной, и только потом - нате, смотрите видео: всё оборудования в т.ч. унитазы - на месте.— Уругвайская разведка (@Urgv_razvedka) November 21, 2019
Что не перемога то - через три дня обязательно зрада..
Его слова легко опровергло опубликованное ФСБ видео. На нем можно подробно рассмотреть состояние всех кораблей, а также наличие или отсутствие тех или иных систем. Впрочем, наибольшее внимание эксперты и простые пользователи Сети обратили на небольшую, но крайне символичную деталь. "Самое крутое на этом видео ФСБ, конечно, не унитазы. А табличка "сделано в СССР", – на своей странице в "Телеграм" написала ведущая Ольга Скабеева.
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