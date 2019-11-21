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Политика

В Сеть утекли сенсационные подробности сговора Порошенко и Зеленского

Петр Порошенко и Владимир Зеленский; Украина; новости; 2019. Фото: www.globallookpress.com
По городу-герою Киеву поползли интересные слухи. Поговаривают, что шить рукавицы в местах не столь отдаленных Петр Порошенко все-таки не будет. Избежать тюрьмы своему предшественнику помог президент Владимир Зеленский. Что глава государства попросил взамен? 
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Сенсационную информацию обнародовал телеграм-канал Zе! INSIDER. Анонимные авторы со ссылкой на источник в офисе Зеленского сообщают, что президент и его предшественник заключили мировую.  

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Для обоих "договорняк" выгодный. Порошенко получает иммунитет от уголовных преследований, в свою очередь бывший президент сворачивает активную оппозиционную деятельность.

"На фоне прекращения акций "Нет капитуляции", смягчения риторики со стороны партии "Европейская солидарность" (политсила Петра Порошенко. – Прим. ред.), воскрешения Олега Ляшко как вечного оппозиционера и слива разговоров из кабинета главы ГБР Романа Трубы, это уже не кажется столь фантастическим", – пишет Zе! INSIDER.   

Последний при таких раскладах становится одним из главных проигравших. Возглавляемое Трубой Государственное бюро расследований занимается уголовными делами, в которых фигурирует Порошенко.

Назойливый прокурор словно кость в горле экс-президента. Неудивительно, что при первой возможности Порошенко попытается убрать оппонента со своего пути.  

По всей видимости, устранение Трубы с занимаемой должности входит в договоренности Зеленского и его предшественника. "Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера", – резюмировал анонимный телеграм-канал.   

Сейчас Порошенко фигурирует в 13 расследованиях. По всей видимости, бывший президент был уверен, что опасаться ему нечего, поэтому то и дело прогулировал допросы.

Автор: 21 ноября 2019, 06:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

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